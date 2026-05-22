『モータルコンバット』最新作、浅野忠信＆真田広之も参戦16人のキャラポスター＆奥義炸裂映像公開
1992年に誕生し、世界中のファンを熱狂させ続けてきた人気格闘ゲーム『モータルコンバット』。その実写映画化第2弾となる『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、6月5日より日本公開される。
【動画】『モータルコンバット』キャラクター紹介映像
本作は、5月8日に全米公開されるやいなや、初日興収で前作比約2倍となるロケットスタートを記録。全米No. 1を獲得し、IMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映が興収の大半を占めるなど、“劇場で体感する映画”として大きな話題を呼んでいる。
このたび、地球最後の格闘大会＜モータルコンバット＞に集結する16人の戦士たちを捉えたキャラクターポスターと、ジョニー・ケイジ、リュウ・カン、クン・ラオなど、奥義炸裂の紹介映像が解禁となった。
ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）は、かつてアクションスターとして名を馳せながらも、今では落ちぶれた生活を送る男。しかし突如として、地球の命運を懸けた究極の格闘大会へと巻き込まれていく。
一方、魔界の皇帝シャオ・カーンの養女キタナ（アデライン・ルドルフ）は、無数の刃を仕込んだ鉄扇を武器に戦場を舞う。
前作の死闘を経て“龍の印”を継承し、両腕から強力なエネルギー波を放つ能力に覚醒した米軍特殊部隊の兵士ソニア・ブレイド（ジェシカ・マクナミー）。
前作で死亡したものの魔術師の力で復活を遂げ、ボウイナイフと右眼から放つ強力なヒートウェイブで戦うカノウ（ジョシュ・ローソン）。
炎を自在に操り、拳から繰り出す巨大な火龍で敵を焼き尽くす少林拳の達人で、天空寺院で修行する若き僧リュウ・カン（ルディ・リン）。
鋼鉄のバイオニック・アームを両腕に装着し、圧倒的なパワーで前線に立つ肉体派ファイターのジャックス（メカッド・ブルックス）。
シャオ・カーンの従者でありキタナの親友でもある暗殺者で、緑色に輝く棒を駆使した鮮やかな棒術を繰り出すジェイド（タティ・ガブリエル）。
白井流忍者ハサシ・ハンゾウの血を引き、敵の攻撃を吸収する黄金の鎧とダブル・トンファーを操るコール・ヤング（ルイス・タン）。
巨大なスレッジハンマーを振り回して地球の支配をもくろむ、圧倒的な怪力を誇る魔界の皇帝シャオ・カーン（マーティン・フォード）。
前作で命を落としながらも魔術師の力で復活を遂げ、つばに鋭い刃を仕込んだ帽子を自在に操るクン・ラオ（マックス・ファン）。
皇帝シャオ・カーンと手を組み、冷酷な魔術を駆使して人間界の支配を目論む魔術師シャン・ツン（チン・ハン）。
人間界を守護する雷神として世界中から戦士を招集し、強烈な雷を落とす能力を操り、あらゆる場所へ瞬間移動する力を持つライデン（浅野忠信）。
スコーピオンの宿敵で、氷を自在に操り「サブ・ゼロ（絶対零度）」の名で恐れられる魔界の冷徹な暗殺者にして、前作で一度は焼き殺されるも、魔術師の力によって再び戦場へと復活を遂げたビ・ハン（ジョー・タスリム）。
かつてビ・ハンに殺害されるも、白井流の最強忍者「ハサシ・ハンゾウ」から
地獄の炎を操る戦士として蘇り、手首から放つ鎖付きのクナイを自在に操りながら、復讐の炎で相手を焼き尽くすスコーピオン（真田広之）。
無数の鋭い牙が並ぶ口元と、両腕から飛び出すアームブレードで相手を切り裂く、魔界の遊牧民族タラカタンの戦士バラカ（C・J・ブルームフィールド）。
キタナの母親であり、強烈な音波を発生させる能力で戦うシンデル（アナ・トゥ・グエン）。
解禁されたキャラクター紹介映像では、それぞれの奥義が炸裂。ジョニー・ケイジの格闘アクション、リュウ・カンの拳から放たれる巨大な火龍、クン・ラオが放つブーメランのような帽子アクションなど、ゲームさながらのフェイタリティ（究極神拳）が次々と映し出される。
実写とCGを融合させた迫力満点のバトルシーン、そして世界の命運を懸けた究極のトーナメント。血湧き肉躍る“観戦型エンターテインメント”が、ついに幕を開ける。
【動画】『モータルコンバット』キャラクター紹介映像
本作は、5月8日に全米公開されるやいなや、初日興収で前作比約2倍となるロケットスタートを記録。全米No. 1を獲得し、IMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映が興収の大半を占めるなど、“劇場で体感する映画”として大きな話題を呼んでいる。
ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）は、かつてアクションスターとして名を馳せながらも、今では落ちぶれた生活を送る男。しかし突如として、地球の命運を懸けた究極の格闘大会へと巻き込まれていく。
一方、魔界の皇帝シャオ・カーンの養女キタナ（アデライン・ルドルフ）は、無数の刃を仕込んだ鉄扇を武器に戦場を舞う。
前作の死闘を経て“龍の印”を継承し、両腕から強力なエネルギー波を放つ能力に覚醒した米軍特殊部隊の兵士ソニア・ブレイド（ジェシカ・マクナミー）。
前作で死亡したものの魔術師の力で復活を遂げ、ボウイナイフと右眼から放つ強力なヒートウェイブで戦うカノウ（ジョシュ・ローソン）。
炎を自在に操り、拳から繰り出す巨大な火龍で敵を焼き尽くす少林拳の達人で、天空寺院で修行する若き僧リュウ・カン（ルディ・リン）。
鋼鉄のバイオニック・アームを両腕に装着し、圧倒的なパワーで前線に立つ肉体派ファイターのジャックス（メカッド・ブルックス）。
シャオ・カーンの従者でありキタナの親友でもある暗殺者で、緑色に輝く棒を駆使した鮮やかな棒術を繰り出すジェイド（タティ・ガブリエル）。
白井流忍者ハサシ・ハンゾウの血を引き、敵の攻撃を吸収する黄金の鎧とダブル・トンファーを操るコール・ヤング（ルイス・タン）。
巨大なスレッジハンマーを振り回して地球の支配をもくろむ、圧倒的な怪力を誇る魔界の皇帝シャオ・カーン（マーティン・フォード）。
前作で命を落としながらも魔術師の力で復活を遂げ、つばに鋭い刃を仕込んだ帽子を自在に操るクン・ラオ（マックス・ファン）。
皇帝シャオ・カーンと手を組み、冷酷な魔術を駆使して人間界の支配を目論む魔術師シャン・ツン（チン・ハン）。
人間界を守護する雷神として世界中から戦士を招集し、強烈な雷を落とす能力を操り、あらゆる場所へ瞬間移動する力を持つライデン（浅野忠信）。
スコーピオンの宿敵で、氷を自在に操り「サブ・ゼロ（絶対零度）」の名で恐れられる魔界の冷徹な暗殺者にして、前作で一度は焼き殺されるも、魔術師の力によって再び戦場へと復活を遂げたビ・ハン（ジョー・タスリム）。
かつてビ・ハンに殺害されるも、白井流の最強忍者「ハサシ・ハンゾウ」から
地獄の炎を操る戦士として蘇り、手首から放つ鎖付きのクナイを自在に操りながら、復讐の炎で相手を焼き尽くすスコーピオン（真田広之）。
無数の鋭い牙が並ぶ口元と、両腕から飛び出すアームブレードで相手を切り裂く、魔界の遊牧民族タラカタンの戦士バラカ（C・J・ブルームフィールド）。
キタナの母親であり、強烈な音波を発生させる能力で戦うシンデル（アナ・トゥ・グエン）。
解禁されたキャラクター紹介映像では、それぞれの奥義が炸裂。ジョニー・ケイジの格闘アクション、リュウ・カンの拳から放たれる巨大な火龍、クン・ラオが放つブーメランのような帽子アクションなど、ゲームさながらのフェイタリティ（究極神拳）が次々と映し出される。
実写とCGを融合させた迫力満点のバトルシーン、そして世界の命運を懸けた究極のトーナメント。血湧き肉躍る“観戦型エンターテインメント”が、ついに幕を開ける。