【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#2

【前回を読む】戦争を“利用”するFIFAや現地の驚くべき銭ゲバ…チケット代、運賃、駐車場料金が軒並み爆騰

ボンジーア！ W杯までついに1カ月を切った。でも問題はいまだに山積。イランとの問題、物価高、移民問題……。大会への非難も日々大きくなっているんだ。そこでFIFAはそんな人々の目をそらすため、ある方策を考えた。それはイベントを増やすこと。いわゆる「パンとサーカス」ってやつだ。

まずはオープニングセレモニー。元々は開幕戦の前にメキシコだけで行う予定だったけど、FIFAはこれを3カ国、つまり米国とカナダの初戦前にも行うことにした。セレモニーにはケイティ・ペリーをはじめ、世界的なスターが出演する予定だ。でもちょっと待って。少し前、ニューヨークを含むいくつかの都市が資金難のためにファンフェスタを中止、もしくは縮小するって報道があったけど、FIFAは手を差し伸べなかった。でもサッカーとは関係ない大物歌手を招くカネはあるんだね。サポーターが楽しむ場所と派手なショー、どっちが大事かは明白なのに。ちなみに米国での初戦、米国対パラグアイのチケットは、ショーのおかげで1000％も値上がりして3万ドル（約470万円）に。パラグアイの普通のサポーターには永遠に手の届かないものとなってしまった。

もうひとつ、W杯中に行われるイベントが、7月4日の米国独立記念日だ。今年は建国250年の特別な年ってことで、FIFAは試合前に記念式典を行う。試合が行われるのは建国の地フィラデルフィアと、最も米国らしいテキサスのヒューストン。

試合はラウンド16（決勝トーナメント2回戦）だから、米国は残っていない可能性もある。ということは、米国建国とは関係のない4カ国が、星条旗だらけのイベントに付き合わされることになるんだ。

最も大きな問題は決勝戦だ。FIFAはこの日、スーパーボウルよろしく「ハーフタイムショー」を行う予定。しかし、サッカーのハーフタイムは15分。その間に舞台を設営して、ショーを行うなんて不可能だよね。だから、決勝のハーフタイムは30分弱に延長されるとの見方がある。これは由々しき問題だ。

世界王者を決める最高の真剣勝負の場。長い中断は選手の集中力をそぐことになり、フィジカルもカームダウンしてしまう。そもそも「ハーフタイム15分」というのは、FIFAのルールに明記されている。彼らはそれを自ら破ることになるんだ。プロサッカー選手協会が正式に抗議しているけど、その声は届かない。W杯って何のための大会なのか分からなくなるよ。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。