子どもが絶対によろこぶ！びよ〜んと伸びる、餅入り「照り焼きつくね」のレシピ

子どもが大好きな鶏つくねにびよ〜んと伸びるお餅を入れて、またまた大好きな照り焼き味に仕上げる……。

こんなのもう、大よろこび確実ですよね（笑）。



この記事では、おいしさも食べごたえも100点満点の「もちもち照り焼きつくね」のレシピをご紹介します。

てりてりのビジュアルも、こどもの興味をひくこと間違いなし！

ぜひ作ってみて。

「もちもち照り焼きつくね」のレシピ

材料（2人分）

〈たね〉

切り餅……2個

鶏ひき肉……300g

しょうがのすりおろし……1/2かけ分

片栗粉……小さじ1

酒……小さじ1

塩……小さじ1/4

こしょう……少々

青じその葉……10枚

〈たれ〉

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

砂糖……小さじ2



卵黄……1個分

サラダ油

作り方

（1）たねを作る

餅は縦半分に切り、横に4等分に切る。青じそは軸を切り、粗く刻む。たれの材料を混ぜる。ボールに餅と青じそ以外のたねの材料を入れ、粘りが出るまで手でよく練り混ぜる。餅と青じそを加えてさっと混ぜ、8等分にする。手に水をつけ、それぞれ厚さ1.5cmの円形に整える。

（2）フライパンで焼く

フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、（1）のたねを並べ入れる。3分焼いて裏返し、1分焼く。ふたをして弱火にし、4分蒸し焼きにする。ふたを取り、たれを回し入れる。中火にし、照りが出るまで全体にからめる。器に盛り、卵黄を添える。

ひと口食べると中から餅が登場してテンションアップ！

甘じょっぱいたれと、青じそのさわやかな香りが相性抜群です。



食べごたえがあるので、おかずが少ない日にも◎。

今晩のおかずに、さっそくつくってみてくださいね。



