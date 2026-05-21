子どもが絶対によろこぶ！びよ〜んと伸びる、餅入り「照り焼きつくね」のレシピ
子どもが大好きな鶏つくねにびよ〜んと伸びるお餅を入れて、またまた大好きな照り焼き味に仕上げる……。
こんなのもう、大よろこび確実ですよね（笑）。
この記事では、おいしさも食べごたえも100点満点の「もちもち照り焼きつくね」のレシピをご紹介します。
てりてりのビジュアルも、こどもの興味をひくこと間違いなし！
ぜひ作ってみて。
「もちもち照り焼きつくね」のレシピ
材料（2人分）
〈たね〉
切り餅……2個
鶏ひき肉……300g
しょうがのすりおろし……1/2かけ分
片栗粉……小さじ1
酒……小さじ1
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
青じその葉……10枚
〈たれ〉
しょうゆ……大さじ1
酒……大さじ1
砂糖……小さじ2
卵黄……1個分
サラダ油
作り方
（1）たねを作る
餅は縦半分に切り、横に4等分に切る。青じそは軸を切り、粗く刻む。たれの材料を混ぜる。ボールに餅と青じそ以外のたねの材料を入れ、粘りが出るまで手でよく練り混ぜる。餅と青じそを加えてさっと混ぜ、8等分にする。手に水をつけ、それぞれ厚さ1.5cmの円形に整える。
（2）フライパンで焼く
フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、（1）のたねを並べ入れる。3分焼いて裏返し、1分焼く。ふたをして弱火にし、4分蒸し焼きにする。ふたを取り、たれを回し入れる。中火にし、照りが出るまで全体にからめる。器に盛り、卵黄を添える。
ひと口食べると中から餅が登場してテンションアップ！
甘じょっぱいたれと、青じそのさわやかな香りが相性抜群です。
食べごたえがあるので、おかずが少ない日にも◎。
今晩のおかずに、さっそくつくってみてくださいね。