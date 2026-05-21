ピューロランドで“新たな七夕イベント”開催へ！ ハローキティの特別なイルミネーションなど展開
サンリオピューロランド（以下：ピューロランド）は、6月5日（金）〜7月7日（火）の期間、七夕シーズンのスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を開催する。
【写真】注目はハローキティのスペシャルイルミネーション！ 七夕イベントの詳細
■水色が幻想的でウィッシュコアな世界観
今回、昨年からコンセプトを新たに開催される「ピューロウィッシュマツリ」は、七夕の幻想的な世界観の中で“お願いごと”をテーマにした、ピューロランドならではの体験型イベント。
特に注目は、ハローキティが登場するスペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」。知恵の木に天の川がかかる、イベント期間限定の特別な内容で、ハローキティのステッキにゲストみんなの願いが届くと、ピューロビレッジがキラキラと輝き、ロマンティックで幻想的な空間が広がる。
また、館内各所に星や天の川をモチーフにしたフォトスポットが設置されるほか、「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」が七夕仕様に変身。加えて、アイドルグループ“≒JOY”による一夜限りのスペシャルライブやスペシャルスイーツ、水色リボンをつけたキャラクターとのふれあいが楽しめるスペシャルグリーティングも展開される。
さらに、七夕コスチュームのキャラクターたちがデザインされた期間限定グッズや、七夕気分を楽しめる期間限定メニューが販売され、七夕ならではのときめきに包まれる、特別なひとときを満喫可能だ。
【写真】注目はハローキティのスペシャルイルミネーション！ 七夕イベントの詳細
■水色が幻想的でウィッシュコアな世界観
今回、昨年からコンセプトを新たに開催される「ピューロウィッシュマツリ」は、七夕の幻想的な世界観の中で“お願いごと”をテーマにした、ピューロランドならではの体験型イベント。
また、館内各所に星や天の川をモチーフにしたフォトスポットが設置されるほか、「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」が七夕仕様に変身。加えて、アイドルグループ“≒JOY”による一夜限りのスペシャルライブやスペシャルスイーツ、水色リボンをつけたキャラクターとのふれあいが楽しめるスペシャルグリーティングも展開される。
さらに、七夕コスチュームのキャラクターたちがデザインされた期間限定グッズや、七夕気分を楽しめる期間限定メニューが販売され、七夕ならではのときめきに包まれる、特別なひとときを満喫可能だ。