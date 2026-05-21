【全2回（前編／後編）の前編】

今国会での成立を目指す「皇室典範改正」に向けた議論が、大きく加速するかもしれない。今月15日の与野党協議で、ようやく各党の見解が出そろうのだ。ちまたでは「愛子天皇」を待ち望む声が上がり大論争となっている中、見過ごされがちな議論の核心があった。

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【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう… 「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿

読売新聞69％（昨年12月発表）、毎日新聞61％（今年4月発表）――。ここ半年の間で行われた大手メディアの世論調査においては、国民の過半数が「愛子天皇」に賛成しているかのように見える。

これらの数値は、あくまで「女性天皇に賛成か」という問いへの答えだが、回答者が思い浮かべるのは、天皇皇后両陛下の長女である愛子さまに他ならない。過去に同様の調査は報道各社で何度も行われてきたが、今や20代前後の若者たちの賛意は9割近い。女性天皇を支持する声は最高潮に達しているのだ。

愛子さま

国会でも、3月の参院予算委員会で質問に立った立憲民主党の蓮舫議員が、

「世論は6割、7割、8割、愛子天皇を認めるという声がある。（中略）女性天皇への法改正に歩みを進めることはあるか」

と、高市早苗首相に詰め寄る場面があった。

先の選挙で、安定的な皇位継承に向けた「皇室典範改正」を公約に掲げた高市氏率いる自民党は、7月に会期末を迎える今国会での成立を目指している。

中道改革連合で分裂騒動が

4月15日には与野党協議が約1年ぶりに再開。いよいよ本格的な議論に入るが、そこでは具体的に何が話し合われるのか。

結論から言えば、典範改正の議題となっているのは以下の二つである。

（1）皇統に属する旧宮家の男系男子を「養子」として皇室に迎え入れる。

（2）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する。

先月行われた与野党協議で、唯一党内の意見を集約できていなかったのが中道改革連合だった。

政治部デスクが言う。

「中道の旧立民議員からは、『養子案』が男女平等などの観点から憲法違反にあたるとして、反対の声が上がっていました。小川淳也代表や取りまとめ役の笠浩史本部長は“中道のせいで典範改正が頓挫した”との批判が生じるのを避けるため、『養子案』を受け入れる方針を示した。そのような党執行部の態度に、枝野幸男元官房長官は、SNSで〈嘘ですよね？間違いですよね？〉〈お付き合いは仕切れません〉などと猛反発。分裂騒動が起きています」

「愛子天皇」誕生の可能性は議題に入っておらず

とはいえ、典範改正に時間的な猶予が残されていないのは周知の事実である。

そもそも典範改正の議論は、今から20年前にさかのぼる。皇室では1965年の秋篠宮さまのご誕生以降、しばらく男児が生まれていなかった。次世代の皇位継承者が不在になる恐れから、時の小泉政権下で発足した有識者会議が「女性天皇」と「女系天皇」を認め、「男女問わず直系長子優先」とする旨が望ましいと報告した。

2006年の国会で同様の改正案が提出される寸前までことが進んだが、秋篠宮家に悠仁さまが誕生されたことから見送られたのだ。

その悠仁さまも、昨年19歳で成年皇族の仲間入りを果たされ、姉の佳子さまは31歳、愛子さまは24歳となられている。

「いつ女性皇族が民間へ嫁いでもおかしくない状況にあっては、早急に典範改正で皇室の将来を制度的に担保する必要がある。結婚後も皇族の身分を保持する案には、大半の与野党が賛成しています」（前出のデスク）

世間の最大の関心事は、「愛子天皇」誕生の可能性だろうが、前述の通り今回の典範改正の議題には入っていないのである。

「『愛子天皇』を待望する人の期待に沿った形になることはない」

これに蓮舫氏など女性天皇を推す野党議員は、男系男子で皇統をつなぐ「養子案」を推す自民や日本維新の会に“民意を無視するのか”と批判。メディアやSNSでも、愛子天皇の是非を巡って大論争が起きているのだ。

高市氏は「静謐（せいひつ）な環境での改正」を目指すとしているが、果たして合意形成は可能なのか。

「仮に現在の案の通りに皇室典範が改正されたとしても、『愛子天皇』を待望する人の期待に沿った形になることはありません」

とは、元宮内庁職員で皇室解説者の山下晋司氏だ。

「21年に有識者会議が出した報告書には〈今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。それ以降の皇位継承について具体的に議論するには、機が熟していない〉とあります。これを受けての与野党協議ですから、女性・女系天皇容認については議論の対象になっておらず、皇族数確保のための方策のみを検討しています」（同）

つまり、典範改正は秋篠宮さまと悠仁さまが皇位継承者であること。それを前提に進められているのだ。

「『愛子天皇』を主張する論者たちは、陛下のお言葉を公然と否定してしまうことに」

「愛子さまは本当に素晴らしい成年皇族になられて、ご公務も立派にこなしておられます。そうした品格を備えておられることと、天皇になられるべきか否かは、まったく次元の異なる問題なのです」

と話すのは、憲法学が専門で日本大学名誉教授の百地章氏である。

「皇室典範第1条では〈皇位は、皇統に属する男系の男子が継承する〉ことになっており、次の天皇を秋篠宮殿下と定めた退位特例法に照らしても『愛子天皇』はあり得ません。令和2年（20年）の秋には、立皇嗣の礼が行われ、天皇陛下が“次の天皇は秋篠宮である”と内外に宣言されました。それ故、『愛子天皇』を主張する論者たちは、陛下のお言葉を公然と否定してしまうことになります」

皇室典範で女性天皇が認められたとしても、事はそう簡単ではないという。

「万が一、愛子さまが天皇になられた場合、秋篠宮さま、悠仁さまのお立場はどうなるのか。それこそ皇位継承を巡って国論が分断されてしまいます」（同）

「歴史上、女性天皇は男子が得られない時に一時的、例外的に皇位についただけ」

21年に行われた政府の有識者会議で、ヒアリングに招かれた百地氏は、

「皇位継承者となる男子が不在ならともかく、現に秋篠宮さまと悠仁さまがおられるのであれば、内親王・女王に皇位継承資格を認めるための典範改正は必要ないと述べました。歴史上、女性天皇は男子が得られない時に一時的、例外的に皇位に就いただけであり、皇位の安定的継承に資するものではありません。結果的に有識者会議の最終報告書は、私の持論とほぼ一致していました。現行の法制度と皇室の歴史・伝統を踏まえた上で、皇位継承順位第1位の秋篠宮皇嗣殿下と、第2位の悠仁親王殿下は大前提として揺るがない。それを基にして、今国会では改正議論が進んでいるのです」

ゆえに件の与野党協議では、「愛子天皇」の実現が論点になっていないというわけなのだ。

「愛子さま人気がいつまで続くか分からない」

メディアによる取り上げ方にも問題がある、と百地氏は指摘する。

「女性週刊誌などが“愛子さまは神々しいから天皇になってほしい”などと、盛んに主観的で情緒的な議論をやっています。愛子さまが小学生だった頃から、しばらくはバッシングの対象となってしまっておりましたが、今では逆転しています。世論も無責任でいい加減なところがあるので、愛子さま人気がいつまで続くか分かりません。そのような世論によって皇位が左右されてはいけないのです」

また、報道各社の世論調査そのものが、ミスリードを招いているとして、

「現行法上、皇位の継承は悠仁さままで確定している前提をきちんと説明せず、単に『女性天皇・女系天皇に賛成ですか』などと問えば、まるで愛子天皇が誕生するかのような勘違いをさせてしまいます。多くの人は、男女平等とか女性の社会進出を尊ぶ時代の風潮と、愛子さま人気を肌で感じ女性天皇に賛成していると思いますが、どなたが天皇にふさわしいかを世論調査で決めていいのでしょうか。今こそ議論の大原則に立ち返るべきです」（同）

後編では、「愛子天皇」論者が誤解しているポイントについて、引き続き専門家の解説を紹介する。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載