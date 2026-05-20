20歳以上を対象にした夜限定プランも！ヒルトン福岡シーホーク「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」
ヒルトン福岡シーホークにて、「すみっコぐらし」の「星空さんぽ」テーマとコラボしたスイーツビュッフェを開催。
2025年に大好評だったスイーツビュッフェが、2026年は20歳以上対象のナイトビュッフェも新設して登場です☆
ヒルトン福岡シーホーク「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」
期間：2026年7月4日（土）〜8月30日（日）
場所：ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ
ヒルトン福岡シーホーク4階のブラッセリー＆ラウンジ「シアラ」にて、「すみっコぐらし」の「星空さんぽ」をテーマにしたスイーツビュッフェを開催。
2026年7月4日〜8月30日までの期間、金・土・日・祝日限定の「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」が楽しめます！
さらに、今回は20歳以上を対象とした、土曜日の夜限定「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ」も開催。
20歳以上を対象にしたナイトビュッフェは、今回初めての開催で、甘いものをたくさん食べられない大人にもオススメです。
2025年に大好評だった「すみっコぐらし」とのコラボスイーツビュッフェが、2026年はパワーアップして登場します☆
すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ
すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ（イメージ）
料金：大人 5,000円(税・サ込)／6〜12歳 3,250円(税・サ込) ※学生（13歳以上）は、公式ホームページからの予約と学生証の提示で4,300円(税・サ込)
団体料金：大人 4,500円(税・サ込)／6〜12歳 3,100円(税・サ込) ※大人20名以上の利用のみ適用
期間：2026年7月4日（土）〜8月30日（日）までの金・土・日・祝日限定
時間：15:30〜17:00 （最終入店16:30）
予約：Tel 092-844-8000（10:00〜18:00）、Web
金・土・日・祝日限定の「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」は、大人から子どもまで楽しめるスイーツビュッフェ。
2026年は「星空さんぽ」をテーマに、「すみっコ」たちがキラキラの星空にいる様子をイメージした、約20種類のスイーツとセイボリーが用意されます！
また、来場者にはヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーをプレゼント。
さらに、各日30名限定で、「星空さんぽ」をテーマにした、A4サイズクリアファイル付きプランも販売されます☆
雲の上でひとやすみ
「雲の上でひとやすみ」は、「すみっコ」たちが雲の上でひとやすみしている様子を表現したスイーツ。
スポンジ生地の上に甘酸っぱいベリージャムと、もちもち食感を楽しめるワイトチョコレートのムースを重ねています。
仕上げに「すみっコたち」が描かれたラムネを飾っています！
星空ケーキ
「星空ケーキ」は、日の入り直後の淡いピンクに染まった空をイメージ。
オレンジジャムを包んだチョコレートムースを、ピンク色のチョコレートでコーティングし、星と三日月を象ったチョコレートがあしらわれています。
キラキラ星空さんぽ
「キラキラ星空さんぽ」は、ふわふわのショートケーキ生地を使用。
スライスしたフレッシュメロンとあっさりした生クリームを重ね、上から細くクリームを絞っています☆
仕上げに、「ぺんぎん？」「しろくま」「ねこ」「とかげ」「とんかつ」が、お散歩する様子を描いたチョコレートを配したケーキです。
すみっコ星空コレクション
さらに「星空さんぽ」のテーマに登場する、様々な表情の「すみっコ」たちが描かれたクッキー「すみっコ星空コレクション」や
キラキラサンド
みずみずしいグレープをヴァニラの香り漂うケーキで包み、ヴァニラガナッシュを絞った「キラキラサンド」など、かわいらしいスイーツがビュッフェ台を彩ります！
スイーツだけでなく、6種のセイボリーにも「すみっコ」たちの姿が。
「すみっコ」の焼き印を押した「えびかつバーガー」や「ブリート」「みに肉まん」なども用意されています☆
すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ
すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ（イメージ）
料金：大人 7,200円(税・サ込)
期間：2026年7月4日（土）〜8月29日（土）の土曜日の夜限定
時間：20:00〜22:00 （最終入店21:30）
予約：Tel 092-844-8000（10:00〜18:00）、Web
2026年は20歳以上を対象とした土曜日の夜限定の「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ」も開催。
ナイトビュッフェのウェルカムドリンク
ブルーキュラソーをベースに作った、ノンアルコールのウェルカムドリンクは天の川をイメージしています☆
スイーツビュッフェに登場する「すみっコ」たちをあしらったスイーツに加え、ブラッセリー＆ラウンジ「シアラ」のディナービュッフェが楽しめる特別なプランです！
ヒルトン福岡シーホーク限定デザインステッカー
来場者には、「星空さんぽ」をテーマにしたイラスト入りトラベルポーチと、スイーツビュッフェでもらえるヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーをプレゼント。
甘いものがたくさん食べられない、大人の「すみっコ」ファンにもおすすめです☆
「星空さんぽ」テーマとコラボしたスイーツビュッフェが、大人対象のナイトスイーツブッフェを加えて2026年も登場。
ヒルトン福岡シーホークの「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」は、2026年7月4日から8月30日まで開催です！
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