ヒルトン福岡シーホークにて、「すみっコぐらし」の「星空さんぽ」テーマとコラボしたスイーツビュッフェを開催。

2025年に大好評だったスイーツビュッフェが、2026年は20歳以上対象のナイトビュッフェも新設して登場です☆

ヒルトン福岡シーホーク「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」

期間：2026年7月4日（土）〜8月30日（日）

場所：ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

ヒルトン福岡シーホーク4階のブラッセリー＆ラウンジ「シアラ」にて、「すみっコぐらし」の「星空さんぽ」をテーマにしたスイーツビュッフェを開催。

2026年7月4日〜8月30日までの期間、金・土・日・祝日限定の「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」が楽しめます！

さらに、今回は20歳以上を対象とした、土曜日の夜限定「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ」も開催。

20歳以上を対象にしたナイトビュッフェは、今回初めての開催で、甘いものをたくさん食べられない大人にもオススメです。

2025年に大好評だった「すみっコぐらし」とのコラボスイーツビュッフェが、2026年はパワーアップして登場します☆

すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ

すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ（イメージ）

料金：大人 5,000円(税・サ込)／6〜12歳 3,250円(税・サ込) ※学生（13歳以上）は、公式ホームページからの予約と学生証の提示で4,300円(税・サ込)

団体料金：大人 4,500円(税・サ込)／6〜12歳 3,100円(税・サ込) ※大人20名以上の利用のみ適用

期間：2026年7月4日（土）〜8月30日（日）までの金・土・日・祝日限定

時間：15:30〜17:00 （最終入店16:30）

予約：Tel 092-844-8000（10:00〜18:00）、Web

金・土・日・祝日限定の「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」は、大人から子どもまで楽しめるスイーツビュッフェ。

2026年は「星空さんぽ」をテーマに、「すみっコ」たちがキラキラの星空にいる様子をイメージした、約20種類のスイーツとセイボリーが用意されます！

また、来場者にはヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーをプレゼント。

さらに、各日30名限定で、「星空さんぽ」をテーマにした、A4サイズクリアファイル付きプランも販売されます☆

雲の上でひとやすみ

「雲の上でひとやすみ」は、「すみっコ」たちが雲の上でひとやすみしている様子を表現したスイーツ。

スポンジ生地の上に甘酸っぱいベリージャムと、もちもち食感を楽しめるワイトチョコレートのムースを重ねています。

仕上げに「すみっコたち」が描かれたラムネを飾っています！

星空ケーキ

「星空ケーキ」は、日の入り直後の淡いピンクに染まった空をイメージ。

オレンジジャムを包んだチョコレートムースを、ピンク色のチョコレートでコーティングし、星と三日月を象ったチョコレートがあしらわれています。

キラキラ星空さんぽ

「キラキラ星空さんぽ」は、ふわふわのショートケーキ生地を使用。

スライスしたフレッシュメロンとあっさりした生クリームを重ね、上から細くクリームを絞っています☆

仕上げに、「ぺんぎん？」「しろくま」「ねこ」「とかげ」「とんかつ」が、お散歩する様子を描いたチョコレートを配したケーキです。

すみっコ星空コレクション

さらに「星空さんぽ」のテーマに登場する、様々な表情の「すみっコ」たちが描かれたクッキー「すみっコ星空コレクション」や

キラキラサンド

みずみずしいグレープをヴァニラの香り漂うケーキで包み、ヴァニラガナッシュを絞った「キラキラサンド」など、かわいらしいスイーツがビュッフェ台を彩ります！

スイーツだけでなく、6種のセイボリーにも「すみっコ」たちの姿が。

「すみっコ」の焼き印を押した「えびかつバーガー」や「ブリート」「みに肉まん」なども用意されています☆

すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ

すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ（イメージ）

料金：大人 7,200円(税・サ込)

期間：2026年7月4日（土）〜8月29日（土）の土曜日の夜限定

時間：20:00〜22:00 （最終入店21:30）

予約：Tel 092-844-8000（10:00〜18:00）、Web

2026年は20歳以上を対象とした土曜日の夜限定の「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ」も開催。

ナイトビュッフェのウェルカムドリンク

ブルーキュラソーをベースに作った、ノンアルコールのウェルカムドリンクは天の川をイメージしています☆

スイーツビュッフェに登場する「すみっコ」たちをあしらったスイーツに加え、ブラッセリー＆ラウンジ「シアラ」のディナービュッフェが楽しめる特別なプランです！

ヒルトン福岡シーホーク限定デザインステッカー

来場者には、「星空さんぽ」をテーマにしたイラスト入りトラベルポーチと、スイーツビュッフェでもらえるヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーをプレゼント。

甘いものがたくさん食べられない、大人の「すみっコ」ファンにもおすすめです☆

「星空さんぽ」テーマとコラボしたスイーツビュッフェが、大人対象のナイトスイーツブッフェを加えて2026年も登場。

ヒルトン福岡シーホークの「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」は、2026年7月4日から8月30日まで開催です！

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※写真はイメージです

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