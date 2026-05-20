「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」の豪華景品が公開

株式会社BANDAI SPIRITSは、「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」を6月13日より順次発売する。

5月18日には日本代表のエンブレムをあしらったアイテムや、選手のサインがプリントされた豪華な景品ラインナップが公開された。

今回のくじでは、A賞に「サイン入りサマーケットinエンブレムクッション」、B賞に背面にロゴをあしらった「法被（最高の景色を2026）」が登場。さらに、目がキラキラした「きららいずマスコット」や「ちょこのっこフィギュア」、アクリルスタンドなど多彩なアイテムが用意された。

A賞やラストワン賞などの選出基準は、2025年10月14日に行われたキリンチャレンジカップ2025のブラジル代表戦における出場時間上位13人となっている。価格は1回790円（税込）で、ファミリーマートやローソン、一番くじ公式ショップなどで取り扱われる。オンライン販売は6月15日17時より開始される予定だ。

この発表にSNS上では「こんなん絶対やるやん！」「欲しすぎる」「さすがにやばい」「貯金なくなる」「C賞かわいい」「激かわすぎる」「選ばせてくれよおおおおお」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）