「3秒止まれ！」取り返しのつかないことになる前に、大人のADHDが心がけること

対人関係のトラブルには、ADHDの特性が大きくかかわっています。とくに衝動性と不注意が原因になりやすく、ときには、取り返しがつかないほどのトラブルに発展することもあります。

自分の特性を自覚して、ものの言い方、気持ちのあらわし方、相手の気持ちを考えるなど、失敗を減らし、対人関係を改善するための具体的な方法を、書籍『大人のADHD「対人関係」マネジメント』より紹介します。

カッとしたら3秒だけがまんしてみる

誰でも、カッとなることはあります。怒りがわいてくることじたいは抑えられないものですが、そのとき、怒りを口に出さないことが肝心です。

ADHDの人は、カッとなったらすぐに爆発させてしまう人が多いのです。怒りを爆発させて相手にぶつけてしまうと、対人関係をこわすことになりかねません。しかも、爆発させた後で、きっと自己嫌悪に陥るでしょう。

カッとなってもとにかく止まること。頭の中で「止まれ！」と自分に命令し、3秒、爆発を止めます。この「3秒ルール」を徹底しましょう。

■３秒「止まれ！」

カッとなったときに、怒りを爆発させないよう、3秒がまんします。「3秒ルール」が、対人関係を保つために重要です。

■子どもに八つ当たりしてはダメ

子どもは大人とペースが違いますし、不注意からの失敗も多く、見ている親はイライラしがちです。

そのようなとき、イライラや怒りを子どもにぶつけても、なんにもなりません。例えば、子どもが牛乳をこぼしたとき、「何やってんの！」などとイライラを子どもにぶつけるのは八つ当たりです。

何も解決せず、かえって「うるさい」などと子どもの反発を招いてヒートアップすることも。

失敗してからでは叱っても効果はありません。できることは予防しておくのがいちばんです。

相手を爆発させる言葉を口に出さない

ADHDの人は、衝動性のため、怒りにまかせて「売り言葉に買い言葉」を言ってしまいがちです。

相手の言葉を真に受けて、思ってもいない言葉を返してしまうこともあります。

相手と意見や見解が違うとき、落ち着いて話しあいながら、すりあわせていくことに耐えられません。そのため、めんどうになって「もういい！！」と投げやりになったりします。

相手の怒りを爆発させないためも、「もう顔も見たくない！」「別れる！」「やめてやる！」など、相手との関係性を断つ言葉は、言わないようにしましょう。

■取り返しがつかない

「売り言葉に買い言葉」や「すてぜりふ」は、相手を怒らせる言葉です。相手との関係性に取り返しがつかなくなりかねません。勢いにまかせて口に出さないよう、「それを言ったらおしまい」と、自分自身を止めましょう。

■言われた相手は

相手は、ADHDの人に言われた内容がわからなかったり、なぜそのように怒っているのかわからなかったりします。一方的に怒られるのはひどい、と怒りがわくでしょう。

〇なぜ急に？

普通にしゃべっていたのに、急にどなられたりするので、驚く

〇何に怒っているの？

どうしていら立っているのか、原因が思い当たらず、言われていることがわからない。「どうしたの？」などと尋ねて、さらに怒られることもある

〇それほどのこと？

なぜ怒っているのかわかっていても、それほど怒ることとは思えない

〇またか……

「怒りっぽい人だ」と知っていても、怒りをぶつけられることがたび重なると、がまんの限界に

→怒りは伝染する

イライラをぶつけられたほうもイライラしてくる。怒りは伝染するうえ、倍増していくもの

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