&TEAM・K、『高橋文哉ANNX』ゲスト出演決定 映画『ブルーロック』裏話も
日本発の9人組グローバルグループ・&TEAMのKが、6月2日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週火曜 深0：00）にゲスト出演することが19日、発表された。
【写真】&TEAMのグループ、ユニット、9人全員分ソロも 全44カット掲載
高橋文哉が主演を務める映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演し、撮影を通じて仲を深めたという2人が、ラジオ初共演を果たす。“青い監獄（ブルーロック）”での過酷なサッカー撮影の裏側や、己のエゴをむき出しにしながら世界一のストライカーを目指す役を演じるうえで難しかったことなど、撮影時のエピソードを語り合う。
さらに、リスナーからの質問にも答える予定。現在、高橋とKへの質問を募集している。詳細は番組公式Xで発表となる。
番組はラジオ、radikoのほか、『オールナイトニッポン』のサブスクアプリ「オールナイトニッポンJAM」でも配信される。さらに、「オールナイトニッポンJAM」プレミアムプランでは、過去放送分のアーカイブや、高橋による限定アフタートークも聴くことができる。
【写真】&TEAMのグループ、ユニット、9人全員分ソロも 全44カット掲載
高橋文哉が主演を務める映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演し、撮影を通じて仲を深めたという2人が、ラジオ初共演を果たす。“青い監獄（ブルーロック）”での過酷なサッカー撮影の裏側や、己のエゴをむき出しにしながら世界一のストライカーを目指す役を演じるうえで難しかったことなど、撮影時のエピソードを語り合う。
番組はラジオ、radikoのほか、『オールナイトニッポン』のサブスクアプリ「オールナイトニッポンJAM」でも配信される。さらに、「オールナイトニッポンJAM」プレミアムプランでは、過去放送分のアーカイブや、高橋による限定アフタートークも聴くことができる。