「完全にゲームチェンジャーだ」同僚右腕が村上宗隆を“絶賛”…「多くの選手がより良いプレーができるようになる」
村上はホワイトソックス打線のゲームチェンジャーだ(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が、チームに大きな変化をもたらしている。地元放送局『Chicago Sports Network』のYouTube動画内で、右腕のマイク・バシルが、チームメイトの村上について語る場面があった。
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バシルは「ムネはこのラインナップにおいて完全にゲームチェンジャーだ」と絶賛。「彼のおかげで、ラインアップにいる周りの多くの選手がより良いプレーができるようになる」と、打線に村上が加わったことの影響力について語っている。
村上は現地時間5月17日、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、9回に右翼への二塁打を放ち、5打数1安打の成績だった。チームは延長10回にエドガー・クエロの逆転サヨナラ2ランで、9−8で勝利を収めている。
今回の「シカゴ対決」の2戦目では16号、17号と2打席連続本塁打を放つ活躍を見せた村上。2022年9月22日以来の貯金「2」と好調を維持するチームを支えている。
ホワイトソックスに移籍して1年目で打線の中心的な存在となった背番号「5」の活躍から、今後も目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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