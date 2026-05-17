10月30日から豊洲公園で3日間！ マレーシアフェア2026東京 運営事務局 マレーシアフェア2026東京

記事ポイント 豊洲公園で3日間開催される入場無料イベントです民族舞踊ステージや本格グルメ、伝統文化体験が展開されます「Halal2Go Mart」では200アイテム以上の商品が並びます 豊洲公園で3日間開催される入場無料イベントです民族舞踊ステージや本格グルメ、伝統文化体験が展開されます「Halal2Go Mart」では200アイテム以上の商品が並びます

マレーシアフェア2026東京 運営事務局が、日本最大級のマレーシアイベント「マレーシアフェア2026東京」を開催します。

2026年10月30日(金)から11月1日(日)までの3日間、東京都江東区の豊洲公園 花木とモニュメント広場にマレーシアの食文化や伝統文化が集まります。

東京では2年ぶりの開催となり、2024年の豊洲公園開催より会期が1日長い3日間に拡大されます。

マレーシアフェア2026東京 運営事務局「マレーシアフェア2026東京」





イベント名称：マレーシアフェア2026東京です開催日時：2026年10月30日(金)〜11月1日(日) 10時から18時です開催場所：豊洲公園 花木とモニュメント広場(東京都江東区豊洲)です入場料：無料です主催：マレーシアフェア2026東京 運営事務局です主催構成：駐日マレーシア大使館、マレーシア農業・食糧安全保障省、マレーシア政府観光局、マレーシア貿易開発公社、マレーシア投資開発庁です開催時間は変更になる可能性があります

「マレーシアフェア2026東京」は、「All About Malaysia」をテーマに、日本にいながらマレーシアのグルメ、民族舞踊、伝統文化に触れられる屋外イベントです。

会場にはステージ、キッチンカー、文化アクティビティ、物販エリアが集まり、友人同士や家族連れで一日を通して回遊しやすい構成です。

2024年に豊洲公園で2日間開催された東京会場、2025年の大阪開催を経て、2026年は来場者の増加を見込んだ3日間開催として実施されます。

民族舞踊ステージ





ステージでは、マレーシアから来日したダンサーによる民族舞踊が披露されます。

色鮮やかな衣装とリズミカルな踊りが、多民族国家マレーシアの文化を会場に広げます。





開催時間中はダンスパフォーマンス以外のコンテンツも展開され、豊洲公園で過ごす時間に動きのある楽しさが加わります。

本格グルメ





会場にはキッチンカーが並び、マレーシア料理の定番「ナシレマ」が提供されます。

ココナッツミルクで炊いたごはんを中心にした一皿は、屋外イベントのランチとして楽しめるメニューです。





「サテー」は、串に刺した肉を香ばしく焼き上げるマレーシアの人気料理です。

南国ならではのスパイスが使われる料理が集まり、東京にいながらマレーシアの食文化を味わえます。

伝統文化アクティビティ





「バティック体験」は、色の組み合わせや水の量による濃淡を調整しながらオリジナル作品を作る文化体験です。

塗り絵のような感覚で取り組めるため、子どもから大人まで参加しやすい内容です。





「ヘナタトゥー」は、約1〜2週間ほどで自然に消えるボディアートです。

手元に模様を描く体験が、イベント当日の装いにマレーシア文化のアクセントを添えます。

Halal2Go Mart





「Halal2Go Mart(ハラルトゥーゴーマート)」は、マレーシア産のお菓子や調味料、雑貨を販売する物販コンテンツです。

普段の買い物では見かけにくい商品が200アイテム以上そろい、自宅で味わうおみやげ選びにもつながります。





会場には、マレーシア現地からの出展ブースや豪華賞品が当たる抽選会も予定されています。

食、買い物、文化体験が同じ会場に集まるため、短時間の立ち寄りでも複数の楽しみ方を選べます。

関連情報

「マレーシアフェア2026東京」の関連情報は、WEB、X(旧Twitter)、Facebook、Instagramで案内されます。

X(旧Twitter)は @MalaysiaFair_JP、Facebookは @malaysiafair.jp、Instagramは @malaysiafair です。

2026年は「Visit Malaysia 2026(マレーシア観光年2026)」にあたり、観光プロモーションもイベント内で行われます。

入場無料で、民族舞踊、ナシレマやサテー、バティック体験、約1〜2週間で自然に消えるヘナタトゥー、200アイテム以上の「Halal2Go Mart」を同じ会場で楽しめるイベントです。

10月30日(金)から11月1日(日)までの3日間、豊洲公園でマレーシアの食と文化をまとめて体験できます。

マレーシアフェア2026東京 運営事務局「マレーシアフェア2026東京」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「マレーシアフェア2026東京」はいつ開催されますか？

A. 2026年10月30日(金)から11月1日(日)までの3日間、10時から18時まで開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 東京都江東区豊洲の豊洲公園 花木とモニュメント広場です。

Q. 入場料は必要ですか？

A. 入場料は無料です。

Q. どのようなコンテンツがありますか？

A. 民族舞踊ステージ、本格グルメ、バティック体験、ヘナタトゥー、「Halal2Go Mart」、抽選会、マレーシア現地からの出展ブースなどが予定されています。

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