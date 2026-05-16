OCHA NORMAが、5月16日に東京・ニッショーホールでコンサートツアー＜OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 SPRING 〜Overdrive CHAllenge〜＞を開催した。

2025年にリリースした「女の愛想は武器じゃない」のMV再生回数が100万回を突破し、2025年11月開催のライブバトルプロジェクト＜IDOL BATTLE ALIVE＞で優勝するなど、勢いにのるOCHA NORMA。4月から始まった今回のツアーでは前半はライブハウスを巡り、この日からホールでの公演がスタートした。

ツアータイトル＜Overdrive CHAllenge＞には“到達点を通過点に変え、限界の先へ加速し続ける”という決意が込められており、その覚悟を体現するかのように、一曲目に披露した新曲「ダントツで愛して」からメンバー全員がアクセル全開。この曲は7月8日リリースのニューシングル「ダントツで愛して/また、あなたに恋焦がれているんだ」に収録されており、OCHA NORMAの溢れ出るエナジーを感じられる、激しいギターサウンドが印象的な楽曲だ。メンバーのパワフルな歌声やフェイクに応えるかのように、会場の温度も一気に高まっていく。

ライブ終盤では、同じくニューシングルから「また、あなたに恋焦がれているんだ」を初パフォーマンス。相手を思う恋心から湧き出る希望を歌った一曲で、広本瑠璃と窪田七海のアコースティックギター演奏から始まり、楽曲のメッセージをしっかりと届ける温かな歌声とメンバーたちの笑顔で会場は優しい空気に満たされた。

さらに、シングルのアディショナルトラックとして収録され、＜IDOL BATTLE ALIVE＞での優勝賞金500万円を使って制作したダンスパフォーマンスビデオが話題の「ライアーライナー」、ユニット曲やアカペラでの歌唱など、パワフルにファンを楽しませた。

久しぶりのホール公演ということで、「たくさんの方に囲まれながらライブができて本当にうれしい」と笑顔で語った筒井澪心。また西粼美空はYouTubeやSNSで「初めてライブに行きます」というコメントをよく見かけたといい、「OCHA NORMAの沼にハマってもらうぞ！という心意気でいた」と話す。窪田は今回の公演を通して挑戦したアカペラとギター演奏に触れ、「最終日まで一生懸命全力でチャレンジして、もっと成長したい」、斉藤円香も「OCHA NORMAの魅力をみなさんにどんどん伝えていきたい」とさらなるパワーアップを誓った。

今回のツアーは、このあと愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール、大阪・大阪国際交流センター 大ホールと続き、6月4日の東京・なかのZERO 大ホールで千秋楽を迎える。ニューシングル「ダントツで愛して/また、あなたに恋焦がれているんだ」は7月8日にリリース予定で、アディショナルトラック「ライアーライナー」は本日より先行配信がスタートしている。7月13日にはデビュー4周年を迎えるOCHR NORMAは、さらに勢いを増して次のステージへと進んでいく。

◾️シングル「ダントツで愛して/また、あなたに恋焦がれているんだ」（両A面）

2026年7月8日（水）リリース

商品ページ：https://helloproject.com/ochanorma/release/7665/ ▼先行配信「ライアーライナー」

URL：https://nex-tone.link/A00218550 ▼収録内容

「ダントツで愛して」

作詞・作曲：山崎あおい 編曲：鈴木俊介（振付：YOKO）

「また、あなたに恋焦がれているんだ」

作詞・作曲：早川響介 編曲：炭竃智弘（振付：えりなっち）

「ライアーライナー」（通常盤A 収録）

作詞・作曲：早川響介 編曲：大久保薫

「想定内！」（通常盤B収録）

作詞・作曲：中島卓偉 編曲：鈴木俊介 〈初回生産限定盤A〉CD+Blu-ray (EPCE-8101〜2) ￥2,090（税込）

BD：「ダントツで愛して」MV+Dance Shot Ver.+メイキング映像付

〈初回生産限定盤B〉CD+Blu-ray (EPCE-8103〜4) ￥2,090（税込）

BD：「また、あなたに恋焦がれているんだ」MV+Close-up Ver.+メイキング映像付

〈初回生産限定盤SP〉CD+Blu-ray (EPCE-8105〜6￥3,850(税抜価格￥3,500)

BD：「ライアーライナー」（Dance Performance Video）+4/29 OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 SPRING 〜Overdrive CHAllenge〜＠横浜 Bay Hall公演から6曲を収録

〈通常盤A〉CD (EPCE-8107) 定価￥1,300（税込）

〈通常盤B〉CD (EPCE-8108) 定価￥1,300（税込）

◾️＜OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 SPRING 〜Overdrive CHAllenge〜＞

詳細：https://helloproject.com/ochanorma/event/33e792fe02ea30065425b3d465a4eadf14ff0589/ ▼2026年

5/20（水）Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール（愛知）

5/26（火）大阪国際交流センター 大ホール（大阪）

6/4（木）なかのZERO 大ホール（東京） ▼チケット購入

ローソンチケット：https://l-tike.com/ochanorma/

チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ochanorma-a/

イープラス：https://eplus.jp/ochanorma/

◾️＜ハロ！コン 2026＞

詳細：https://helloproject.com/ochanorma/event/834702844b0eeabba750140bdc23f933aca995235808971579a50fd5f1dc9248/ ▼2026年

7/11（土）、12（日）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（愛知）

7/18（土）、19（日）オリックス劇場（大阪） ▼出演

モーニング娘。’26 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / OCHA NORMA / ロージークロニクル / ハロプロ研修生