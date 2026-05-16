BOYNEXTDOORが、彼らの基地となる「トモダチベース」で毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。

日本テレビにて毎週土曜日14:30〜15:00 放送中（全8回）。次回5月30日（土）放送予定の第6話は、竹中雄大（Novelbright） をゲストに迎えた韓国での撮影回！

韓国発のオーディション番組でも大活躍、日本のみならず韓国をはじめとするアジア各国でもその高い歌唱力が注目されて人気を集めている竹中。BOYNEXTDOORのメンバーは竹中と“トモダチ”になることができたのか…!?

※5月23日（土）・6月6日（土）は番組休止となります。

【第6話 ゲスト：竹中雄大（Novelbright）】

本番組初・韓国のトモダチベースにゲストの竹中が訪れる。BOYNEXTDOORメンバーが準備したのは“キンパパーティー”。デビュー3周年のお祝いに駆け付けた竹中のために、各々のメンバーがオリジナルのこだわりレシピでキンパ作りに挑戦。果たして竹中が一番気に入ったキンパは…!?

Hulu特別版では”あの名曲”を、BOYNEXTDOORと竹中が7人で仲良くカラオケ歌唱！

【番組概要】

2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューした、BOYNEXTDOOR。翌年2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集める実力派の6人ボーイグループ BOYNEXTDOOR日本初の冠番組。

次世代を担うボーイグループとして大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱える彼らがこっそり抱える1つの悩み…それは「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと…」。この番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間「トモダチベース」に、アーティストや俳優など様々なゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、そして番組が終わる頃には“トモダチ”になる！

BOYNEXTDOORのトモダチ作りに寄り添う、オリジナリティ溢れるトークバラエティ番組。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔にもぜひご注目！

■毎週土曜日14:30〜15:00 日本テレビにて放送（全8回）

■BOYNEXTDOOR トモダチベース Hulu特別版

番組放送後 土曜15:00から Huluにて独占配信スタート

地上波放送にHuluだけの未公開映像を追加した特別版

■BOYNEXTDOOR トモダチベース 見逃し配信

番組放送後 土曜15:00から Hulu、TVer、日テレTADAにて配信スタート

■番組公式ホームページ： https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/

■番組公式X：＠BNDtomodachi