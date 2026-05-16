千葉ロッテ、全選手＆監督の“推しポケモン”一覧を公開 サブロー監督は「ミュウツー」
プロ野球・千葉ロッテマリーンズの公式Xが16日に更新され、15日からZOZOマリンスタジアムで開催されている『ポケモンベースボールフェスタ2026』の特別演出試合にちなみ、全選手の“推しポケ”一覧「完全版！マリーンズ 推しポケずかん」が公開された。
【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）
同イベントは、ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、球団のユニホームを着せてもらったピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズの販売、『Pokemon GO』スペシャルイベントなどを実施する。千葉ロッテは、特別演出試合を15日〜17日のオリックス戦で開催。
投稿では、「ポケモン」らしいドット風のデザインで、全選手とサブロー監督（49）の“推しポケモン”を一覧で公開。サブロー監督は「ミュウツー」、今年初めて侍ジャパンの一員としてWBCに出場した種市篤暉投手（27）は「ミニリュウ」と紹介されている。
この投稿にコメント欄では「こうしてみると意外と伝説のポケモンを推してる選手が多いね ただ坂本に関しては意外や意外コイキングとはwww」「角中さん オーガポンww」「恭大がパルキアなの納得しかない！」「あら、選手それぞれに個性があって素敵ですねぇ」「ぱっと見 ゲンガーとリザードン多め？」「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」「いいなぁ〜 うちの贔屓チームのこういう情報も欲しかったわね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）
同イベントは、ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、球団のユニホームを着せてもらったピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズの販売、『Pokemon GO』スペシャルイベントなどを実施する。千葉ロッテは、特別演出試合を15日〜17日のオリックス戦で開催。
この投稿にコメント欄では「こうしてみると意外と伝説のポケモンを推してる選手が多いね ただ坂本に関しては意外や意外コイキングとはwww」「角中さん オーガポンww」「恭大がパルキアなの納得しかない！」「あら、選手それぞれに個性があって素敵ですねぇ」「ぱっと見 ゲンガーとリザードン多め？」「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」「いいなぁ〜 うちの贔屓チームのこういう情報も欲しかったわね」など、さまざまな反響が寄せられている。