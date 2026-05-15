遅延ゼロの操作感で勝利を掴め。プロも愛用する【ロジクール】のワイヤレスゲーミングマウスがAmazonで販売中！
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ケーブルの煩わしさから解放される究極の操作性。信頼の【ロジクール】製ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
ワイヤレス入門モデルでありながら、プロ仕様の性能を凝縮したゲーミングマウス。独自開発のHEROセンサーと超高速LIGHTSPEED技術により、有線に匹敵する遅延のない快適な操作環境を実現した。軽量かつ持ち運びに便利な設計で、初心者から上級者まで幅広いゲーマーのパフォーマンスを最大限に引き出す。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自開発の光学式センサーを搭載し、最大12,000DPIの精度を実現。ゼロスムージングで一貫したパフォーマンスを発揮し、ゲーム内の細かな操作も正確に反映する。
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超高速ワイヤレス技術により、有線接続と変わらない応答速度を実現。ケーブルの干渉を気にすることなく、自由でストレスフリーなマウス操作が可能となる。
単三形乾電池1本で最大250時間の連続プレイが可能。省電力設計により電池交換の手間を大幅に削減し、長時間のゲームセッションでも安心して使用できる。
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99gの軽量かつ小型な筐体には、レシーバーを収納できるポケットを装備。耐久性にも優れており、自宅だけでなく外出先への持ち運びにも最適な設計となっている。
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