ココスのかき氷2026♡純氷ふわふわ食感の贅沢スイーツが今年も登場

暑い季節が近づくと恋しくなる、ひんやりスイーツ♡ココスでは、毎年人気の“純氷ふわふわかき氷”第1弾を5月14日（木）より販売開始します。専門店のようなふわふわ食感の純氷に、こだわりシロップや贅沢トッピングを合わせたご褒美感たっぷりのラインアップが今年も登場。いちご、宇治金時、マンゴーの定番人気フレーバーで、ひと足早く夏気分を楽しめます♪

ふわふわ純氷が楽しめる夏限定スイーツ

ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくり凍らせた透明度の高い純氷を使用。空気を含ませながら細かく削ることで、口に入れた瞬間すっと溶けるような軽やかな食感に仕上げています。

さらに、味の決め手となるミルクシロップや、ふわとろホイップ、食感を楽しめるトッピングなど、細部までこだわりが詰まった贅沢仕様。

全商品に“追いシロップ”が付いているため、最後まで濃厚な味わいを楽しめるのも嬉しいポイントです♡

なお、“純氷ふわふわかき氷”は6月23日（火）より第2弾としてラインアップ追加も予定されています。

※504店舗で販売予定です。（5月13日時点）

※空港店舗では実施しません。

※販売終了時期は未定です。

※テイクアウトはできません。

キハチ カフェのメロンフェア開催♡初夏限定スイーツが勢ぞろい

定番3種をチェック♡

いちご



価格：890円（税込979円）／ミニサイズ：540円（税込594円）

かき氷の王道フレーバー“いちご”を、ココスらしい華やかなスイーツにアレンジ。

果肉入りいちごソースに、ふわとろホイップ、ホワイトチョコフレーク、ビスケットチップを合わせ、甘酸っぱさと食感のバランスが絶妙です。

フリーズドライいちごパウダーのピンクカラーも可愛らしく、写真映えも抜群♡

宇治金時



価格：890円（税込979円）／ミニサイズ：540円（税込594円）

京都「矢野園」の宇治抹茶を使用した、本格派の和スイーツ。濃厚な抹茶の香りに、北海道産あずきの優しい甘さ、もちもち白玉が相性抜群です。

ふわとろホイップにかかった抹茶パウダーが、さらに上品な風味を引き立てます。

マンゴー



価格：890円（税込979円）／ミニサイズ：540円（税込594円）

アルフォンソマンゴーのピューレを使ったシロップをたっぷりかけた、南国気分満点のかき氷。ふわとろホイップとサクサク食感のビスケットチップがアクセントになっています。

追いシロップには果肉入りマンゴーを使用し、最後までジューシーな味わいを楽しめます♪

ミニサイズは「ミニ！いちご」「ミニ！宇治金時」「ミニ！マンゴー」の全3種。食後のデザートにもぴったりなサイズ感です。

この夏はココスでひんやり時間を♡

専門店クオリティのふわふわ純氷と、贅沢トッピングを気軽に楽しめるココスの“純氷ふわふわかき氷”。

今年も王道人気フレーバーが勢ぞろいし、夏のおでかけやカフェタイムを特別な時間にしてくれそうです♡

ミニサイズもあるので、その日の気分やお腹の空き具合に合わせて選べるのも魅力。これからさらに暑くなる季節に向けて、ぜひココスでひんやりスイーツ時間を満喫してみてくださいね♪