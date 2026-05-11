人目があるから怒れない…公園での男児ママの葛藤がリアル！棒・どんぐり・穴あきズボン…あるあるに共感の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「うちの子も棒と石を拾ってきます…！笑」「男子ーず！絶対棒きれ探す高感度アンテナついてますよね」と読者の共感をさらった“あるあるエピソード”を描いたのは7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(@yoka9003)さん。「うちもズボンは常に穴あけられてます」「公園ですぐ薄着になるのも、ズボンの膝に穴空けるもあるあるです」と男の子のママたちから共感を集めた。この漫画は冬の公園での“男の子あるある”を描いたもの。ヨカさんにこの漫画について話を聞いてみた。
作者のヨカさんは7歳差の男の子兄弟を育てるママ。棒を拾ってくる、ズボンはすぐ穴だらけ、怒りたくても人目があって怒れない…そんなリアルな"男の子あるある"を描いた漫画に、「どこも同じだね〜!!」「一人じゃない！と励まされてます」と読者から共感の声が相次いだ。実は「うちだけじゃないよね？みんなこんな感じだよね？」と心配しながら描いたそうだが、多くの共感コメントに安堵したと話す。
公園遊びに役立つグッズについて尋ねると、「拾ったものを入れたり、汚れ物を入れるための袋です。怪我をするので絆創膏は必須です」とのこと。さらに「グッズではありませんが、帰るときにすんなり帰ってくれるように『スマホのアラーム設定』はオススメです。『スマホのアラームがなったら公園を出ないといけないよ』ってあらかじめ約束をしておくと、割とすんなり帰ってくれました」ととっておきの裏技も教えてくれた。また漫画に描いていない"男子の公園あるある"を聞くと、「『知らない子となかなかハードな遊びを始める』です。怪我をさせないかドキドキハラハラします」と笑いながら話してくれた。
ほぼワンオペで育児をこなすヨカさんの漫画は、タメになる話から失敗談まで幅広く、育児中のママにこそ読んでほしい一作。「10歳3歳ワンオペ公園あるある(冬編)」、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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