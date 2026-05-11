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FPSで勝つためのイヤホン選びの核心。「定位」と「音場」が敵の位置を丸裸にする

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【FPSに必要なイヤホンの性能】解説｜定位って何？音場ってどういう意味？」を公開した。動画では、『Apex Legends』や『VALORANT』などのFPSゲームにおいて、勝敗を分ける重要な要素であるイヤホンの性能項目について詳しく解説している。



FPSゲームは情報戦であり、足音や銃声から敵の方向や距離を把握することが極めて重要である。本動画では、イヤホン選びで頻繁に目にする専門用語を紐解きながら、FPSで求められる具体的な性能を6つの項目に分けて定義した。



まず、敵の方向を正確に把握するための「定位」と、距離感を掴むための「音場」について言及。定位の良さは敵の位置をいち早く特定し、有利に試合を運ぶために欠かせない。また、音場については単に広ければ良いというわけではなく、「音場が広いだけで全ての音が遠くに聞こえるようなイヤホンも存在する」と指摘し、適切な音場感を持つイヤホンを選ぶ必要性を説いている。



さらに、入り交じる環境音から足音だけを抽出する「分離感」や、ゲーム内の音に集中するための「遮音性」、長時間のプレイでも耳が痛くならない「装着感」についても解説。そして、鍋ログ独自の視点として「高域特性」に注目。「銃声がキンキンと耳に響いて耳鳴りの原因になります」と述べ、高域が過度に出ず、少しウォーム気味なイヤホンのほうがFPSゲームに向いているという独自の説を展開した。



後半では、プロゲーマーや人気ストリーマーも愛用するFPS定番のイヤホンを具体的に紹介。インナーイヤー型で通気性が良く長時間使用に向く「Apple純正イヤホン（EarPods）」や、深い低域が特徴的な「SENNHEISER CX300-2」、そして強力なノイズキャンセリング機能を備えた「BOSE QuietComfort 20」などを挙げ、それぞれの強みを比較した。



単なる音質の違いだけでなく、定位や音場といった専門的な性能を正しく理解することは、ゲームのプレイングを劇的に向上させる。本解説は、イヤホン選びの指標となるだけでなく、FPSゲームにおける「音」という情報戦略の奥深さを再認識させてくれる内容である。