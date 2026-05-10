「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）

女子８００メートル（タイムレース）で、１分５９秒５２の日本記録を保持する久保凛（１８）＝積水化学＝は、２分７秒４７で７位だった。東大阪大敬愛高を卒業し、４月に積水化学へ入社した久保にとって社会人としての初戦。高校時代を過ごした大阪での大会だった。

スタート後から伸びを欠いた。前半は２、３番手につけたものの、４００メートルを過ぎてから後続にどんどん抜かれていった。ゴール後は膝に手を当てて号泣し、一緒に走った仲間たちに抱かれながら、胸に顔をうずめて何度も涙をぬぐった。

体調不良を理由に本人の取材対応はなし。代わって、指導する横田真人コーチが対応した。「練習自体は３月中旬からポイント練習をして、できてきていた。本人もタイムも悪くない状態で来られた。昨日の調整も悪くなかった。今日は走り出しから動いていなかった。そのまま前半にリズムに乗れないまま、後半ズルズルいった」と分析した。

精彩を欠いた要因を問われると、多くの報道陣を見回し「これではないか。分からないけど、過度なプレッシャーもあったのではないか。１８歳。見せない部分もあると思う。ぼくもフォローしきれなかった」と話した。

久保は今季、８月のＵ２０世界選手権（米国）と、９月開幕の愛知・名古屋アジア大会での優勝を目標にしている。