鈴木紗理奈「10時間煮込んだ」本格鍋パーティー公開「手間がかかってて美味しそう」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの鈴木紗理奈が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。友人たちとの鍋パーティーの様子を公開し反響を呼んでいる。
【写真】48歳ママタレ「味がしみてそう」10時間煮込んだ本格鍋パーティー
鈴木は「撮影終わって友人宅で鍋パ」とつづり、ストーリーズを更新。具材がたっぷり入った鍋がIHコンロに並ぶ様子を公開した。鈴木は「10時間煮込んだって！！」とコメントし、ネギや肉などを入れ、出汁の効いた本格的な鍋料理を披露している。
この投稿に「鍋良いですね」「10時間かけたの凄いですね」「味がしみてそう」「本格的です」「レシピ知りたい」「食べてみたい」「手間がかかってより美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳ママタレ「味がしみてそう」10時間煮込んだ本格鍋パーティー
◆鈴木紗理奈、10時間煮込んだ本格鍋パ
鈴木は「撮影終わって友人宅で鍋パ」とつづり、ストーリーズを更新。具材がたっぷり入った鍋がIHコンロに並ぶ様子を公開した。鈴木は「10時間煮込んだって！！」とコメントし、ネギや肉などを入れ、出汁の効いた本格的な鍋料理を披露している。
◆鈴木紗理奈の投稿に反響
この投稿に「鍋良いですね」「10時間かけたの凄いですね」「味がしみてそう」「本格的です」「レシピ知りたい」「食べてみたい」「手間がかかってより美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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