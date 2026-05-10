鈴木紗理奈Instagramより

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【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの鈴木紗理奈が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。友人たちとの鍋パーティーの様子を公開し反響を呼んでいる。

【写真】48歳ママタレ「味がしみてそう」10時間煮込んだ本格鍋パーティー

◆鈴木紗理奈、10時間煮込んだ本格鍋パ


鈴木は「撮影終わって友人宅で鍋パ」とつづり、ストーリーズを更新。具材がたっぷり入った鍋がIHコンロに並ぶ様子を公開した。鈴木は「10時間煮込んだって！！」とコメントし、ネギや肉などを入れ、出汁の効いた本格的な鍋料理を披露している。

◆鈴木紗理奈の投稿に反響


この投稿に「鍋良いですね」「10時間かけたの凄いですね」「味がしみてそう」「本格的です」「レシピ知りたい」「食べてみたい」「手間がかかってより美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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