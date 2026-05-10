元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「あんなに男らしい奴いない」と思う旧所属事務所の後輩俳優を実名で明かした。

リスナーからテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）の韓国スペシャルについて、ゲストとして登場した「iKON」のジナンとの「裏話あれば、話せる範囲」とメッセージが寄せられた。

松岡は今回のロケがジナン抜きでは成立しなかったことを明かしつつ本当に気持ちのいい男でした。清々しくて、優しいんだけど、男らしさがあるんですよ。韓国の男性のカッコいいところって、そこがある」と称賛。「俺はやっぱり優しい男が好きなんだけど、その中に男らしさがあるっていうのが好き」と話した。

そんな中で「例えば、“あー、こいつ男らしいな”とかって思うのは俺の知っている奴で言ったら、山下。山Pね、P山」と俳優で歌手の山下智久の名前を挙げた。

「山下って、あんなにソフトに見えて、あんなに男らしい奴いないんですよ、しゃべってても。“お前の筋の通し方、男だな”って本当に思うんですよ」と明かした。

さらに「うちで“本当に優しくて優しくて”みたいな奴は、皆さんご存知、伊野尾慧ですよ」と「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧を挙げ、「伊野尾の優しさと山下の男っぽさを混ぜたような感じの人なのよ、ジナンくんって、いやマジで」と話した。