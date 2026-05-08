アメリカ軍は7日、ホルムズ海峡でミサイル駆逐艦がイランから攻撃を受け、応戦したと発表しました。一方、イラン軍は、アメリカ軍がイランの石油タンカーを攻撃したとして停戦違反だと非難しています。

アメリカ中央軍は7日、ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていた3隻のミサイル駆逐艦がイランによる攻撃を受け、「自衛のため応戦した」と発表しました。

複数のミサイルやドローン、小型艇による攻撃を受けたものの、被害はなかったとしています。

一方、イランの中央軍司令部の報道官は、アメリカ軍がホルムズ海峡へ向かっていたイランの石油タンカーなど2隻の船舶を攻撃したほか、ホルムズ海峡の沿岸の町やゲシュム島などで空爆を行ったとして「停戦協定に違反した」と非難しました。

イラン国営放送によりますと、イラン側は石油タンカーを拿捕しようとしたアメリカ軍の部隊にミサイルを発射したということです。