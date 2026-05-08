米 ホルムズ海峡でミサイル駆逐艦が攻撃を受け応戦と発表 イランは米軍が石油タンカーを攻撃したと非難
アメリカ軍は7日、ホルムズ海峡でミサイル駆逐艦がイランから攻撃を受け、応戦したと発表しました。一方、イラン軍は、アメリカ軍がイランの石油タンカーを攻撃したとして停戦違反だと非難しています。
アメリカ中央軍は7日、ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていた3隻のミサイル駆逐艦がイランによる攻撃を受け、「自衛のため応戦した」と発表しました。
複数のミサイルやドローン、小型艇による攻撃を受けたものの、被害はなかったとしています。
一方、イランの中央軍司令部の報道官は、アメリカ軍がホルムズ海峡へ向かっていたイランの石油タンカーなど2隻の船舶を攻撃したほか、ホルムズ海峡の沿岸の町やゲシュム島などで空爆を行ったとして「停戦協定に違反した」と非難しました。
イラン国営放送によりますと、イラン側は石油タンカーを拿捕しようとしたアメリカ軍の部隊にミサイルを発射したということです。これを受け、トランプ大統領はSNSに「3隻の駆逐艦に被害はなく、イラン側には甚大な被害を与えた」と投稿しました。その上で、イランが戦闘終結に向けた協議に早急に合意しなければ「我々はさらに激しく、残酷にイランを叩きのめすことになる」と警告しました。