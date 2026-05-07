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YouTubeチャンネル「海外移住チャンネル」が、「世界のノマドビザを徹底解説！収入条件なしに申請できるのはこの国！【海外移住】」を公開した。動画では、インターネットを活用して働きながら合法的に海外滞在できる「デジタルノマドビザ」の全貌と、日本人にとって申請しやすい国を解説している。



同チャンネルはまず、デジタルノマドビザの概要を紹介。リタイアメントビザが安定収入を求め、年齢制限を設けているのに対し、デジタルノマドビザは年齢に関係なく、必要なスキルと収入があれば申請しやすい点が特徴であると語る。長年培った経験やスキルを新しい環境で生かせるため、50代以上の世代にとっても「魅力的な選択枠」だと定義した。



動画の中盤では、日本人に人気の国としてスペイン、タイ、マレーシアをピックアップした。中でもタイが2024年6月に導入した「デスティネーション・タイランド・ビザ（DTV）」に注目し、「具体的な月収や年収の要件はありません」「つまり約200万円の貯金証明があれば移住が可能となります」と説明。配偶者や子供も一緒に申請できる点に触れ、家族での移住にも適していると強調した。さらに、具体的な申請書類や大使館での手続き方法に加え、日本の住民票を抜くかどうかの判断や、海外送金サービス「Wise」の活用といった実践的な知識も提供している。



後半では、30代のWEBデザイナーが会社を辞め、タイでデジタルノマドとしての道を歩み始めた成功事例を提示。当初はコミュニケーションの壁や孤独を感じたものの、ノマドワーカーが集まるイベントなどに参加して交流を深め、「日本にいた頃では想像もできなかった生活」を楽しんでいる様子を伝えた。



デジタルノマドビザは、年齢にとらわれず、誰もが自由な働き方と憧れの海外生活を手に入れるための強力な手段である。世界中に広がるこの制度をうまく活用すれば、夢の海外移住も決して遠い話ではないと結論付けた。