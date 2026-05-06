『サレタ側の復讐』第6話 次のターゲットは経営者“樹”高松アロハ 記者会見でいきなり本妻VS不倫女が対峙
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第6話が6日深夜に放送される。
【写真】奈津子（水崎綾女）は記者会見に潜入！『サレタ側の復讐』第6話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第6話あらすじ
夫・義隆（二階堂高嗣）への復讐を完遂し、ついに離婚を突き付けた奈津子。次のターゲットは麗奈の夫・樹（高松アロハ）。玉の興に乗ったはずだった麗奈だが、結婚後も女遊びが止まらない夫の樹に、復讐を誓う。
そんな中、樹が経営する会社で、樹の不倫相手であるモデル兼インフルエンサーの愛（青島心）をイメージキャラクターに起用した新商品発表会が行われることを聞きつけ、奈津子と佳乃が記者に扮して潜入することに。しかし、そこに麗奈も乗り込んできて、本妻VS不倫相手の直接対決に発展する。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
【写真】奈津子（水崎綾女）は記者会見に潜入！『サレタ側の復讐』第6話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
夫・義隆（二階堂高嗣）への復讐を完遂し、ついに離婚を突き付けた奈津子。次のターゲットは麗奈の夫・樹（高松アロハ）。玉の興に乗ったはずだった麗奈だが、結婚後も女遊びが止まらない夫の樹に、復讐を誓う。
そんな中、樹が経営する会社で、樹の不倫相手であるモデル兼インフルエンサーの愛（青島心）をイメージキャラクターに起用した新商品発表会が行われることを聞きつけ、奈津子と佳乃が記者に扮して潜入することに。しかし、そこに麗奈も乗り込んできて、本妻VS不倫相手の直接対決に発展する。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。