徐々に気温が上がり、夏の気配を感じる季節になってきました。本格的な暑さや梅雨が到来する前に揃えておきたいのが、快適な夏をサポートしてくれる最新家電です。今回は、ソニーやダイソンといった人気ブランドから、3万円以下という手頃な価格感で手に入る、注目の夏向け家電5選をご紹介します！

シリーズ史上最強の冷却力！ 保持力も向上したソニーの「着るクーラー」

「REON POCKET PRO Plus」は、 同シリーズ史上最強をうたう冷却力を実現したウェアラブルサーモデバイス。首元に直接装着し、本体接触部の体表面を冷やしたり温めたりすることで、体表面温度を調整できるアイテムです。独自のネックバンド構造により、これまでのREON POCKETシリーズに比べて保持力が約40%向上し、安定した装着感を追求しています。普段の服に付けるだけで涼しくなる、夏にうれしい一台です。

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重さはスマホ級、風力はダイソン級！ 最大風速25m/秒の頼れる一台

「Dyson HushJet Mini Cool ファン」は、ダイソン初となる注目のポータブルハンディファン。重量わずか212gという小型ボディながら、1分間に最大6万5000回転するモーターにより、最大25m/秒のパワフルな風を送れるのがダイソンらしい最大の魅力。独自のノズル設計で耳につく運転音を解消し、快適な音質を実現しているのもポイントです。

↑ダイソンの「Dyson HushJet Mini Cool ファン」。

コードレス＆スタンド着脱で使い勝手抜群！ ミストも出せる多機能ファン

「FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン FA222JBKNC」は、 屋内外で活躍するコードレスサーキュレーター。ワンタッチでスタンドが外れて卓上にも設置できるなど使い勝手は抜群です。アタッチメントで涼しいミストが出せるのもうれしいポイント。夏の熱中症対策にもピッタリです。

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夏のおやつに！ 1分で完成するクイジナートのフローズンデザートメーカー

ハンドルを動かすだけで、わずか1分でフローズンデザートが完成する「フローズンデザートメーカー アイスクリームメーカー ICE-FD10J」 。牛乳や生クリームを使った滑らかなアイスから、果汁のシャーベット、好みの飲料を凍らせたフローズンドリンクまで1台で多彩な調理が可能。夏に冷たいものを食べたいときにぴったりです。

クイジナート フローズンデザートメーカー アイスクリームメーカー 5種類のデザートモード (アイスクリーム/シャーベット/ミックスイン/ミルクシェイク/スラッシー) オリジナルレシピ付き ホワイト ICE-FD10J Cuisinart (クイジナート) \17,930 （2026/04/27 13:44時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ほぼA4サイズで省スペース！ 部屋干しのニオイも防ぐシャープの衣類乾燥除湿機

「衣類乾燥除湿器 CV-R71」は、設置面積がほぼA4サイズと非常にコンパクトなコンプレッサー方式の除湿機。下向き約45度の風で足元周りのジメジメ対策に向いています。本体にホースをつなげば24時間連続排水も可能で、長時間の運転にも対応。プラズマクラスターが部屋干し衣類のイヤな臭いをしっかり抑制してくれる、夏に向けて揃えたい一台です。

シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-R71-W コンプレッサー 方式 7.1L/日 コンパクトタイプ プラズマクラスター7000 省エネ 部屋干し 消臭 シャープ(SHARP) \19,800 （2026/04/27 13:48時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

年々厳しさを増す夏の暑さですが、最新テクノロジーを搭載した優秀な家電があれば、日々のストレスは劇的に軽減されます。今回ピックアップしたアイテムを取り入れて、過酷な夏を快適に乗り切る準備を今すぐ始めましょう！

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