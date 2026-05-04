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Uber運転時間の変更はどう対策する？「止まってないといけない」配達員が語る稼働の工夫と整備頻度

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「タワマンの隙間風でバイク転倒の危機…！Uber運転時間カウントが変わる？《ウーバーイーツ・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開した。動画では、ゴールデンウィーク中のリアルな配達の様子や、Uberの運転時間カウントルールの変更について解説している。



5月4日の稼働は、気温26度で強風という過酷な環境でスタートした。序盤は商業施設での受け取りや調理待ちに苦戦しつつも、順調に配達をこなしていく。タワーマンションへの配達時にはビル風が激しく吹き荒れ、「ものすごい勢いの風が吹いて、バイク倒れるんじゃないかってマジでヒヤヒヤしながらお届けに行きました」と恐怖を語った。さらに、視聴者からの質問に答える場面もあり、バイクにロングスクリーンをつけていない理由について「カメラが光で反射して見え方が綺麗じゃないから」と回答。駆動系の整備頻度は2万キロを目安にしていることなど、自身の整備術を紹介している。



動画の中盤では、Uberから届いた「運転時間の取り扱い見直し」の通知について言及した。アプリを利用した連続運転時間12時間の制限に対し、今後はオンライン中の移動や待機時間も運転時間として加算されるようになるという変更点を詳しく説明している。この仕様変更に対して「できるだけ12時間フルで配達したいという方は、鳴らない時間は止まってないといけない」と語り、長時間の稼働を目指す場合、待機時間の使い方がより一層重要になると自身の見解を示した。



強風という過酷な環境下でのリアルな配達の様子や、システム変更への具体的な対応策は、多くの配達員にとって参考になりそうだ。今後の稼働計画を立てるヒントとして、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。