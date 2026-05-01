歌手の華原朋美（５１）が１日、大病で手術を受け、治療を続けていたことを公表した。昨年９月９日のデビュー３０周年記念コンサート後に病気が発覚。昨年１２月に仕事を終え、４時間以上に及ぶ手術を受けた。入院生活を経て、治療は終わったという。病について公表するとともに、今夏から全国ツアーを開催することを発表した。

華原は昨年１２月１４日に沖縄でディナーショーを行い、同１２月２６日付では、息子とニット帽姿の２ショットを自身のＸに投稿していた。今年１月１７日には大阪でディナーショーを開催している。

コンサート開催に先立ち、華原はコメントを寄せて「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり、１２月の仕事を終えて入院して、４時間以上にも及ぶ手術を受けました」と衝撃の告白。関係者によると、病気の詳細は明かさないという。

今年のコンサートに合わせて療養し、「治療は終わりました」と報告。術後で目覚めた時に息子（６）から「ママが居ないと寂しいよ」と涙ながらに手を握られたといい、「息子の涙を糧にして、今年のコンサートはお客様に喜んで頂けるセットリストを考えています」と説明。「前を向いて精進して参りたい」と誓いながら、「なぁ〜んでこんなに困難があるんだよぉ〜笑」と本音もこぼした。

今回の全国ツアーは、８月３０日の埼玉・三郷市文化会館を皮切りに、来年３月７日まで１９都市１９公演を巡る。公演タイトルは「♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃ ｓｏｎｇｓ♡」に決定。長年愛されている代表曲のほか、愛や強さがこもった楽曲を用意する予定だ。