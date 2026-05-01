SWEET STEADYが、新曲「ガーベラの花のように」を本日5月1日（金）に配信リリースした。

本作は、周囲からの期待と“自分らしくありたい”という葛藤のなかで、自分を信じて前進しようとする意思を描いた楽曲。これまでの可愛らしい曲調とは一線を画しており、どこかダークで洗練されたサウンドで、ガーベラの花言葉である「希望」「前進」に重ね、“ありのままの自分”に光を見出す姿を表現している。

YouTubeでは、4月に開催されたデビュー2周年ライブでの初パフォーマンス動画が本日20時に公開。強い野心と芯のある大人の魅力溢れる姿でファンを釘付けにした、“カッコいい”SWEET STEADYをお見逃しなく。

なお、SWEET STEADYは8月23日（日）に神奈川県・ぴあアリーナMMにてグループ史上最大規模となる単独公演を開催する。