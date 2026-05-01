「ズバリ！好きなパンは？」＜回答数38,020票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第516回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！好きなパンは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ズバリ！好きなパンは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フランスパンピザ
【材料】（2人分）
フランスパン 1本
ジャガイモ 2個
ベーコン(ブロック) 150~200g
シメジ 1/2~1パック
玉ネギ 1個
オリーブ油 大さじ 1
<調味料>
水煮トマト(缶) 200g
砂糖 小さじ 2
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ピザ用チーズ 50g
バジル(生) 4枚
【下準備】
1、フランスパンは上1/3を切り、中身をくりぬき、器にする。ジャガイモは皮をむいて1cm角にし、ラップをして電子レンジで2〜3分加熱し、火を通す。
2、ベーコンは1cm角、玉ネギは2cm角切りにする。シメジは根元を切り落とし小房に分ける。オーブンを180℃に予熱しておく。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を温め、ベーコンと玉ネギを入れ、中火で炒める。しんなりしたらシメジ、ジャガイモを加えてサッと火を通し、＜調味料＞の材料を加えて中火で5分程炒める。
2、フランスパンに(1)、ピザ用チーズをのせて180℃に予熱しておいたオーブンで10分程焼き色が付くまで焼く。器にのせてバジルを飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！好きなパンは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ズバリ！好きなパンは？」
・「ズバリ！好きなパンは？」の結果は…
・1位 …惣菜パン 42%
・2位 甘いパン 20%
・3位 食パン 20%
・4位 フランスパン 16%
※小数点以下四捨五入
38,020票
・2位 甘いパン 20%
・3位 食パン 20%
・4位 フランスパン 16%
※小数点以下四捨五入
38,020票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フランスパンピザ
【材料】（2人分）
フランスパン 1本
ジャガイモ 2個
ベーコン(ブロック) 150~200g
シメジ 1/2~1パック
玉ネギ 1個
オリーブ油 大さじ 1
<調味料>
水煮トマト(缶) 200g
砂糖 小さじ 2
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ピザ用チーズ 50g
バジル(生) 4枚
【下準備】
1、フランスパンは上1/3を切り、中身をくりぬき、器にする。ジャガイモは皮をむいて1cm角にし、ラップをして電子レンジで2〜3分加熱し、火を通す。
2、ベーコンは1cm角、玉ネギは2cm角切りにする。シメジは根元を切り落とし小房に分ける。オーブンを180℃に予熱しておく。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を温め、ベーコンと玉ネギを入れ、中火で炒める。しんなりしたらシメジ、ジャガイモを加えてサッと火を通し、＜調味料＞の材料を加えて中火で5分程炒める。
2、フランスパンに(1)、ピザ用チーズをのせて180℃に予熱しておいたオーブンで10分程焼き色が付くまで焼く。器にのせてバジルを飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)