・「ズバリ！好きなパンは？」の結果は…

・1位 …惣菜パン 42%

・2位 甘いパン 20%

・3位 食パン 20%

・4位 フランスパン 16%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ズバリ！好きなパンは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ズバリ！好きなパンは？」