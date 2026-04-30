≪指名手配・福生マッチョハンマー男≫母親が独占告白「少年たちに夜中から朝まで騒がれて…大事な睡眠時間が邪魔された」「自首してほしい」3年前の事件にも言及

東京都福生市の住宅街で4月29日早朝、自宅前の路上付近にいた男女7人のグループにハンマーのようなものを持って襲いかかり、駆けつけた警察官に農薬入りとみられる噴霧剤を噴きつけるなどして計5人に重軽傷を負わせた職業不詳・高林輝行（たかばやし・てるゆき）容疑者（44）＝警視庁が殺人未遂容疑で全国公開指名手配＝。その母親が、集英社オンラインの単独取材に応じた。母親は「息子は筋トレマニアのマッチョ。近くで早朝から頻繁に騒ぐ若者に貴重な睡眠時間を削られて我慢の限界だった」と逃亡中の息子を思いやった。

≪画像あり≫アタマにタオルを巻き建築作業する高林容疑者、ムキムキ筋肉を鍛えるための自宅の筋トレ器具や、スーツ姿の写真、被害にあった少年たちのバイク

「本人には自首してほしいと思っています」

母親は高林容疑者と2人暮らし。事件現場の目の前にある自宅内で40分にわたり、取材に応じた。

高林容疑者のトレーニングルームにはプレス用のベンチと高重量のプレートを扱えるスミスマシン、ケーブルプーリーも組み合わせたパワーラックが鎮座してあった。母親が記者に示したTシャツと短パン姿の写真を見ても、高林容疑者が筋骨隆々なのは一目でわかる。

「息子は一言で言えば、マッチョです。毎朝7時から3時間ぐらいホームジムでトレーニングをやるんです。だから明け方の時間は熟睡が必要なのに、ウチの前にバイクを停められる焼肉店があるせいか、高校生ぐらいの若者が未明ぐらいから集まってしょっちゅう騒いでいて、隣のマンションの人たちも怖がっていたんですよ。

だから私が朝早くに『うるさいですよ』と注意しに行くのを、輝行には『お母さんは気弱いくせにすぐ正義漢ぶって。もうやめなよ。次からは絶対に110番するように』と釘を刺されていたぐらいです。

だから今回はこんな大ごとになる前に、私が110番するべきだった。本人には自首してほしいと思っています」

高林容疑者は中学を卒業後に高校入試に合格したがトラブルから入学許可をもらえなかったという。

「輝行は学歴でいえば中卒です。中学時代はケンカばかりしていて入学試験に受かった高校でもいきなり何か揉めたらしく『入学を許可しません』と通告されてしまって。それで大学入学資格検定にも通ったんですけど、結局大学には行きませんでした。

やんちゃで喧嘩屋みたいな感じの子だけど、元々は優しい子というか、愛情に飢えているような気もします。上に3人もいるから、そこまで手をかけられませんでしたし。亡くなった主人が忙しかったせいもあって、私一人で子育てをしていました。脇や足の間や、お腹の上に子供がいるような形で育児をしているような状態で。おとなしく寝かせるために毎日のように図書館で本を借りてきて、眠るまでずっと本を聞かせて、そうやって育ててきました」

「大事な睡眠の時間なのに…」

4人きょうだいの末っ子だった高林容疑者は、飽きっぽい性格だったという。

「輝行は中学を卒業してからは土建のような仕事をしていました。重労働というほどではなかったですが、肉体労働ですね。ただ、頭の回転は早い方なので、先輩に仕事の流れを教わっても、次の日には『先輩、これはこうした方がいいですよ』と口を滑らせてしまうんです。そうすると『来たばかりなのに生意気だ』と目をつけられるのに、性懲りもなくすぐに口ごたえするから、仕事が長続きせず、転々としていた感じです。

ただ、ちゃんと大工さんをやったこともないのに、家を自分で作れるんです。今はウチの敷地内に離れを建てて、そこに輝行は住んでいるんですが、自分でパソコンを使ってコツコツやり方を調べて、一から全部手作りしたんです。頭は多分いいんでしょうね」

離れを自作するだけあって、大工道具は一式どころか売るほどあったようだ。今回の凶器も、2023年に殺人未遂容疑で逮捕された際に使った手斧にしても、手元にあった道具の可能性が高い。

「前の事件の相手も、やっぱり同じような年頃で騒がしい人たちで、夜中に近所にたむろしていて息子とちょっと喧嘩になったらしいの。今回の事件でも、集まっていた子たちはもう朝5時半ぐらいから大声で騒いでいたと息子は言っていました。

大事な睡眠の時間なのに、多分1時間半かそれ以上は我慢していたと思うんです。それでとうとう限界が来てしまったようです。私は息子を起こしたくないし、息子が出てきたらトラブルになると思ったら、なんとか自分で収めようと思って少年らに注意したんです。

でも110番すればよかったと本当に後悔しています。息子には自首してほしいけど、交友関係とか全然知らなくて、今どこにいるか見当もつかないんです」

母親のインタビュー後編は、高林容疑者の人生にも多大な影響を与えたこと必至の亡父のエピソードを中心にお伝えする。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班