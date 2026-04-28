新製品は“ストロベリー×バジル”の香り！「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「テリア ブロッサム パール」が発売
「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。
【写真】新たな“マリアージュドリンク”「グアバ エスプレッソ フィズ」も登場！
同社は、2026年5月11日(月)より順次、「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の新製品「テリア ブロッサム パール」(20本入りボックス/620円)を発売。これにより、「テリア」のラインナップは全27銘柄、カプセル入りメンソールは全7銘柄となる。
「テリア ブロッサム パール」は、「弾ける、ストロベリーとほのかなハーブの香り」がコンセプト。カプセルをつぶすと、爽快メンソールが広がり、ストロベリーとほのかなバジルが香る。
フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシックさんは「ストロベリーとほのかなバジルの香りを楽しめるカプセル入りメンソール製品『テリア ブロッサム パール』を、PMI(フィリップ モリス インターナショナル)製品として日本市場にて初販売します。近年、加熱式たばこ市場では、フレーバー系メンソールに対する需要が高い傾向にあり、既存の『テリア』カプセル搭載製品も大変ご好評いただいております。また、毎回新たなカプセル製品を発売するたび、店頭に並んだ直後から多くのユーザーが手に取るなど、『新しいカプセル体験をいち早く試したい』というニーズが顕在化しています」と、その味わいや反響についてコメントした。
新製品の発売に伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)では新たな“マリアージュドリンク”として、4月27日より「グアバ エスプレッソ フィズ」を提供している(※なくなり次第終了)。
グアバのジュレがトッピングされた「グアバ エスプレッソ フィズ」は、「テリア ブロッサム パール」が持つ、ストロベリーとほのかなバジルの香りを引き立てる一杯。グアバのフルーティーさとエスプレッソの深み、さわやかなソーダが重なり合う味わいを楽しもう。
※「IQOSストア 名古屋店」ではボトルドリンクを展開予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
※ドリンクの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「lil HYBRID(TM)」の製品登録をしている喫煙者(同伴者2名含む計3名まで)が対象。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外。
加えて、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)では、「弾ける、ストロベリーとほのかなハーブの香り」のコンセプトに合わせ、5月11日(月)から「テリア ブロッサム パール」の世界観を表現したディスプレイも用意される。
なお、「テリア ブロッサム パール」は、全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ(ヤマダデンキ、ビックカメラなどの一部店舗)、IQOSコーナー(ドン・キホーテ系列の一部店舗など)で、5月11日(月)より順次発売。IQOS オンラインストアでは、5月13日(水)の発売を予定している(※2026年4月時点)。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】新たな“マリアージュドリンク”「グアバ エスプレッソ フィズ」も登場！
同社は、2026年5月11日(月)より順次、「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の新製品「テリア ブロッサム パール」(20本入りボックス/620円)を発売。これにより、「テリア」のラインナップは全27銘柄、カプセル入りメンソールは全7銘柄となる。
「テリア ブロッサム パール」は、「弾ける、ストロベリーとほのかなハーブの香り」がコンセプト。カプセルをつぶすと、爽快メンソールが広がり、ストロベリーとほのかなバジルが香る。
フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシックさんは「ストロベリーとほのかなバジルの香りを楽しめるカプセル入りメンソール製品『テリア ブロッサム パール』を、PMI(フィリップ モリス インターナショナル)製品として日本市場にて初販売します。近年、加熱式たばこ市場では、フレーバー系メンソールに対する需要が高い傾向にあり、既存の『テリア』カプセル搭載製品も大変ご好評いただいております。また、毎回新たなカプセル製品を発売するたび、店頭に並んだ直後から多くのユーザーが手に取るなど、『新しいカプセル体験をいち早く試したい』というニーズが顕在化しています」と、その味わいや反響についてコメントした。
新製品の発売に伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)では新たな“マリアージュドリンク”として、4月27日より「グアバ エスプレッソ フィズ」を提供している(※なくなり次第終了)。
グアバのジュレがトッピングされた「グアバ エスプレッソ フィズ」は、「テリア ブロッサム パール」が持つ、ストロベリーとほのかなバジルの香りを引き立てる一杯。グアバのフルーティーさとエスプレッソの深み、さわやかなソーダが重なり合う味わいを楽しもう。
※「IQOSストア 名古屋店」ではボトルドリンクを展開予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
※ドリンクの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「lil HYBRID(TM)」の製品登録をしている喫煙者(同伴者2名含む計3名まで)が対象。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外。
加えて、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)では、「弾ける、ストロベリーとほのかなハーブの香り」のコンセプトに合わせ、5月11日(月)から「テリア ブロッサム パール」の世界観を表現したディスプレイも用意される。
なお、「テリア ブロッサム パール」は、全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ(ヤマダデンキ、ビックカメラなどの一部店舗)、IQOSコーナー(ドン・キホーテ系列の一部店舗など)で、5月11日(月)より順次発売。IQOS オンラインストアでは、5月13日(水)の発売を予定している(※2026年4月時点)。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。