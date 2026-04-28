「BOSS×ポケモン30周年」がタイアップして、ボス主力5種が「ポケモン図鑑缶」としてリニューアル！

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャン Inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンも実施されます☆

サントリー「BOSS×ポケモン30周年」パッケージ

サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」がタイアップした、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンがスタート！

さらに、ボス主力5種が新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルします。

また、「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」も登場します☆

ボス主力5種リニューアル

価格：各165円（税別）

発売日：2026年6月2日（火）

容量：185g缶

商品名：ボス レインボーマウンテンブレンド、ボス 贅沢微糖、ボス 無糖ブラック、ボス カフェオレ、プレミアムボス 微糖

ラベル側面掲載ポケモン一覧：フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウ・イーブイ・チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ・キモリ・アチャモ・ミズゴロウ・ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ・ツタージャ・ポカブ・ミジュマル

「BOSS×ポケモン30周年」タイアップを記念し、長年愛されている「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」「ボス 無糖ブラック」「ボス カフェオレ」「プレミアムボス 微糖」が、「ポケモン図鑑缶」としてパッケージをリニューアル！

今回のリニューアルは、“いつもの「BOSS」に、新発見”がテーマです。

ラベル側面にカントー地方／ジョウト地方／ホウエン地方／シンオウ地方／イッシュ地方の「旅立ちの3匹」とピカチュウ・イーブイのイラストとそのポケモン図鑑の情報が掲載されています。

なお、「ボス レインボーマウンテンブレンド」と「ボス 贅沢微糖」については、中味もリニューアルします！

ポケモン30周年記念オリジナルチャーム付き！「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」

価格：各736円（税別）

発売日：2026年5月19日（火）

容量：340mlペットボトル×2本

商品名：割るだけクラフトボスカフェ 無糖 2本パック ポケモンチャーム付、割るだけクラフトボスカフェ 甘さ控えめ 2本パック ポケモンチャーム付

「割るだけクラフトボスカフェ」はミルクや水と割るだけでお店のようなぜいたくな味わいのラテやブラックが手軽に楽しめる希釈タイプ飲料。

今回は「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」2種に、「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いたドリンクが登場します！

チャームは「ピカチュウ＆イーブイ」「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」の計4種類です。

※数量に限りがあります。無くなり次第販売終了となります

※一部店舗では取り扱いがない場合もありますが、全国での発売を予定しています

対象の6缶パック購入で当たる「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑キャンペーン！」

応募受付期間：2026年6月1日（月）9:00〜8月31日（月）23:59

賞品：

5パックコース：「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」全3種 各種5名※サイズはフリーサイズのため選べません※リュックは取り外せます1パックコース：「BOSSオリジナルQUOカード」1,500円分 3,000名※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります

対象の6缶パック購入で「新発見！ボスジャン Inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンを実施。

賞品には、カントー地方の「旅立ちの3匹」であるフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャンが登場します。

背中にタネを背負っているフシギダネからインスパイアされた、植物を背負って持ち運ぶことができる上部が開閉式のリュック付き「お花もはこべるフシギダネデザイン」

しっぽに炎がともっているヒトカゲからインスパイアされた、着用時に腰の部分が光るLEDライト付き「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」

“みずでっぽう”が得意なゼニガメからインスパイアされた、水鉄砲と収納リュック付きレインジャケット型の「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」の全3種です。

「BOSS×ポケモン30周年」その場で当たる！キャンペーン

応募受付期間：2026年6月1日（月）9:00〜8月31日（月）23:59

賞品：

・「この足跡だ〜れだ？Ｔシャツ」全5種 各種1,500名

・「ギフトペイポイント(R)」10円分 98,500名

総計100,000名

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります

「BOSS」対象商品の2次元コードから応募でき、「この足跡だ〜れだ？Ｔシャツ（全5種）」や「ギフトペイポイント(R)」が当たるキャンペーンを実施。

胸ポケットの足跡と、バックの30周年ロゴがポイントのTシャツです☆

※キャンペーンの詳細は「BOSS×ポケモン30周年」キャンペーンサイトとBOSS公式Ｘアカウント（@_craftboss）を確認ください

30周年を迎えたポケモンの特別なデザインの缶コーヒーやボスジャンが続々！

「BOSS×ポケモン30周年」がタイアップした、「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」「ボス 無糖ブラック」「ボス カフェオレ」「プレミアムボス 微糖」の「ポケモン図鑑缶」や、「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」付きの「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」、ポケモンデザインのボスジャンが当たるキャンペーンなどの紹介でした☆

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