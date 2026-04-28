タレントのりんごちゃんが、金髪ショートヘアの“別人級”ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】りんごちゃん15kg減のビフォーアフターや激変した姿

2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦。その結果、体重は88kgから81.5kgとなり、6.5kgの減量に成功。2カ月後にも同じ番組でダイエット企画第2弾に挑戦し、低糖質・低カロリー食材に置き換える方法で76.3kgから72.9kg、5日間で3.4kg減量。合計で約15kgの減量となり、公開したビフォーアフター写真にも反響が寄せられた。

4月5日には振り袖を着た舞妓姿を公開し、「着こなしが斬新で綺麗」「すっごい痩せましたね」などのコメントが寄せられていた。

“別人級”金髪ショートに激変

26日の投稿では、金髪ショートヘアにイメチェンした“激変”ショットを披露。「またハイトーンカラーにしようか迷い中。※写真はウィッグです」とコメントした。

この投稿には、「りんごちゃん痩せすぎじゃない!?倖田來未かと思ったー！」「すごく似合ってて可愛い。しかもセクシー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）