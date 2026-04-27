夜ドラ『ラジオスター』【第17話あらすじ】 地震前の味「衣笠丼」が復活へ
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）は、第5週に突入する。第17話が、27日に放送される。
【場面カット】カナデ（福地桃子）に新聞社から取材の依頼→全員で受ける
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第17話 あらすじ
カナデ（福地桃子）に新聞社から取材の依頼が来るが、カナデの意向で取材は全員で受ける。ラジオスターは“思い出の味”というテーマについて話す。リスナーから声が上がったのは、住野（宮田圭子）が地震前に営んでいた食堂の衣笠丼だった。その味を復活させたいと、カナデの提案で、“すみの食堂”を1日限定営業することに。準備を手伝いながら、住野の能登に対する強い気持ちを聞くカナデ。
【場面カット】カナデ（福地桃子）に新聞社から取材の依頼→全員で受ける
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
カナデ（福地桃子）に新聞社から取材の依頼が来るが、カナデの意向で取材は全員で受ける。ラジオスターは“思い出の味”というテーマについて話す。リスナーから声が上がったのは、住野（宮田圭子）が地震前に営んでいた食堂の衣笠丼だった。その味を復活させたいと、カナデの提案で、“すみの食堂”を1日限定営業することに。準備を手伝いながら、住野の能登に対する強い気持ちを聞くカナデ。