TWS、新AL『NO TRAGEDY』リリース！先行予約“116万枚”突破でファンに感謝「さらに努力する」

TWSが、新アルバム『NO TRAGEDY』でカムバックした。

4月27日午後、TWSはソウル・YES24ライブホールで5thミニアルバム『NO TRAGEDY』発売記念ショーケースを開催し、本作の魅力について語った。

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『NO TRAGEDY』は、先行予約数116万枚（4月24日基準）を記録し、圧倒的な人気を証明した。

（写真提供＝OSEN）TWS

シンユは「この知らせを聞いて、メンバーみんなで驚き、喜び合った記憶があります。100万枚という数字は単なる数字ではなく、ファンの皆さんがくれたモチベーションだと考え、これからもより一層努力するTWSになります」と語った。

ジフンは「今回のアルバムを準備するにあたり、これまでのTWSらしさを保ちつつ、どうすれば新鮮な姿を見せられるか深く考えました。ありがたいことに、今作では多彩なジャンルをベースにした楽曲に挑戦することができました。トラック毎に聴く楽しさがあるはずです」と自信を見せた。

なお、本日（27日）に韓国でリリースされたTWSの5thミニアルバム『NO TRAGEDY』は、5月4日に日本での発売を予定している。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。