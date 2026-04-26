「ちゃんとしてるのに清潔感がない…？」見た目印象を分ける“ポイント”３つ
「ちゃんとしているつもりなのに、なぜか清潔感が出ない」と違和感を覚えていませんか？清潔感は“細部の積み重ね”で決まるもの。そして、人から見られているポイントは、意外と限られています。
“髪の表面の乱れ”をそのままにしていない？
清潔感がある人は、髪の“表面”を整えています。スタイリングの最後に、表面の浮き毛やパサつきを軽くなでるだけでも、印象は大きく変わります。一方で、全体は整っていても、表面が乱れていると、それだけで一気に生活感が出てしまうもの。まず見られるのは“シルエットより表面”です。
“服のシワやヨレ”を放置していない？
清潔感がある人は、服の状態を細かくチェックしています。特に、首元・袖口・膝まわり。このあたりのシワやヨレをそのままにしません。逆に、ここが崩れていると、どんなにおしゃれでも“だらしない印象”に見えやすくなります。
“口元・指先”のケアを怠っていない？
もうひとつ見られているのが、顔の近くと手元。リップの乾燥、歯のくすみ、ネイルの剥がれなど、小さな部分ほど印象に残ります。清潔感がある人は、ここを放置しません。逆に、ここが整っていないと、全体の印象まで崩れて見えやすくなります。
清潔感は“細部の整え方”で決まります。髪の表面、服の状態、口元や手元の３つを意識するだけでも、印象は大きく変わるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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