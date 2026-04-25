【サンリオ】ポムポムプリン30周年アニバーサリーグッズが可愛すぎる！2WAYトートやステーショナリーも♪

サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」は今年で30周年。

【写真77枚】サンリオピューロランド「ポムポムプリン」30周年グッズ

サンリオピューロランドでは、スペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を、2026年4月10日（金）から12月31日（木）まで開催しています。

ポムポムプリン30周年をお祝い

ポムポムプリンの30周年をお祝いするアニバーサリーイベントがスタート。

ピューロランドの各所に、ポムポムプリンの魅力が詰まった約200点の特別展示「ポムポムすぎるよ展」が並んでいます。

フォトスポットもあり、ポムポムプリンのおしりスポットでは、ボタンを押すとギミックも。

レストラン内にも、ポムポムプリンの展示があり、30周年の記念メニューも提供しています。

ポムポムプリンの顔をルーとライスで表現したカツカレーや、デミハンバーグオムライス、可愛いデザートも食べられます。

ベージュ＆ブラウンなポムポムプリン30周年グッズ

ポムポムプリンの30周年を記念したグッズも発売。

ピューロランド限定デザインのアニバーサリーグッズです。

ベージュとブラウンを基調とした、ポムポムプリンらしいあたたかみのあるカラーリングがポイント。

ステーショナリーやバッグ、お土産にもぴったりのお菓子もラインナップしています。

可愛い缶入りのクッキーは、プリン味です。

便利な2WAYバッグ

ランチトート 3,080円

ランチトートは正面に30周年コスチュームのポムポムプリンをプリント。

約20×12×24cmでしっかり使えるサイズ感です。

マチ部分には、チームプリンのみんなもプリントしています。

さらに、上部が巾着仕様になっていて便利。

内面はチームプリンの総柄デザインで、紐にはプリンになったポムポムプリンのチャーム付き。

肩紐もあり、2WAYで使える仕様です。

毎日使えるステーショナリー

ステーショナリーも展開されています。

ノートはマンガのコマのようなデザインと総柄の2デザインが登場。

バンド付きのリングノートで実用的です。

メモ帳は、観音開きで4種のメモが付いています。

4つとも異なるデザインで、用途や気分によって使い分けられます。

シール付きポーチも

三角形のポーチは、ポムポムプリンを大きくデザイン。

骨をくわえて尻尾を振る、犬らしい姿が見られます。

刺繍で肌触りも良いポーチです。

プリンになったポムポムプリンのチャーム付き。

ミニポーチも登場。

片面がクリア素材になっています。

チームプリンのダイカットシールが16枚入ったポーチです。

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