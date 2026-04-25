【サンリオ】ポムポムプリン30周年アニバーサリーグッズが可愛すぎる！2WAYトートやステーショナリーも♪
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」は今年で30周年。
【写真77枚】サンリオピューロランド「ポムポムプリン」30周年グッズ
サンリオピューロランドでは、スペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を、2026年4月10日（金）から12月31日（木）まで開催しています。
ポムポムプリン30周年をお祝い
ポムポムプリンの30周年をお祝いするアニバーサリーイベントがスタート。
ピューロランドの各所に、ポムポムプリンの魅力が詰まった約200点の特別展示「ポムポムすぎるよ展」が並んでいます。
フォトスポットもあり、ポムポムプリンのおしりスポットでは、ボタンを押すとギミックも。
レストラン内にも、ポムポムプリンの展示があり、30周年の記念メニューも提供しています。
ポムポムプリンの顔をルーとライスで表現したカツカレーや、デミハンバーグオムライス、可愛いデザートも食べられます。
ベージュ＆ブラウンなポムポムプリン30周年グッズ
ポムポムプリンの30周年を記念したグッズも発売。
ピューロランド限定デザインのアニバーサリーグッズです。
ベージュとブラウンを基調とした、ポムポムプリンらしいあたたかみのあるカラーリングがポイント。
ステーショナリーやバッグ、お土産にもぴったりのお菓子もラインナップしています。
可愛い缶入りのクッキーは、プリン味です。
便利な2WAYバッグ
ランチトート 3,080円
ランチトートは正面に30周年コスチュームのポムポムプリンをプリント。
約20×12×24cmでしっかり使えるサイズ感です。
マチ部分には、チームプリンのみんなもプリントしています。
さらに、上部が巾着仕様になっていて便利。
内面はチームプリンの総柄デザインで、紐にはプリンになったポムポムプリンのチャーム付き。
肩紐もあり、2WAYで使える仕様です。
毎日使えるステーショナリー
ステーショナリーも展開されています。
ノートはマンガのコマのようなデザインと総柄の2デザインが登場。
バンド付きのリングノートで実用的です。
メモ帳は、観音開きで4種のメモが付いています。
4つとも異なるデザインで、用途や気分によって使い分けられます。
シール付きポーチも
三角形のポーチは、ポムポムプリンを大きくデザイン。
骨をくわえて尻尾を振る、犬らしい姿が見られます。
刺繍で肌触りも良いポーチです。
プリンになったポムポムプリンのチャーム付き。
ミニポーチも登場。
片面がクリア素材になっています。
チームプリンのダイカットシールが16枚入ったポーチです。
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