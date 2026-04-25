「a white lie」の意味は？直訳の「白い嘘」から考えてみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「やさしい嘘（人を傷つけたり混乱させないようについた嘘）」でした！

直訳すると「白い嘘」ですが、相手を傷つけないためにつくウソのことを意味します。

本当は思っていないけれど「素敵！」と言ったり、本当は事実を知っているけれど知らないふりをしたりと、相手を思いやってあえてウソをつくシーンで使えるフレーズです。

「I told him a white lie to avoid hurting his feelings.」

（彼の感情を傷つけるのを避けるために、やさしい嘘をついた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。