「a white lie」の意味は？直訳の「白い嘘」から考えてみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a white lie」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「やさしい嘘（人を傷つけたり混乱させないようについた嘘）」でした！
直訳すると「白い嘘」ですが、相手を傷つけないためにつくウソのことを意味します。
本当は思っていないけれど「素敵！」と言ったり、本当は事実を知っているけれど知らないふりをしたりと、相手を思いやってあえてウソをつくシーンで使えるフレーズです。
「I told him a white lie to avoid hurting his feelings.」
（彼の感情を傷つけるのを避けるために、やさしい嘘をついた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部