STARGLOWが、4月24日(金)に東京・ZEROTOKYOで行われた＜NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY＞にライブ出演した。

◆STARGLOW 写真

本イベントは、2026年4月で創刊22周年を迎えた『NYLON JAPAN』のアニバーサリーパーティ。出演者にはiri、鈴木凌、STARGLOW、どんぐりず、kiOra、爆撃竜馬、BALLISTIK BOYZ、ふみの（※50音順）など、音楽・ファッション・カルチャーがクロスオーバーするNYLONらしいラインナップが揃った。DJ陣にもDJ FUMIYAとSUのユニット・銀座たけ内をはじめ、DJ KUROMI、オカモトレイジ（OKAMOTO’S）ら多彩な面々が名を連ねた。

“LOVE FIGHTER”をテーマにした衣装に身を包んだSTARGLOWは、デビューシングル「Star Wish」を皮切りに「GOTH」「My Job」「Moonchaser」を立て続けに披露しフロアを熱狂の渦へと巻き込んだ。

ラストのMCパートでは、当日21歳の誕生日を迎えたADAMへのサプライズ演出も。メンバーからの愛が詰まった手紙とバースデーケーキがステージに登場すると、予期せぬ祝福にADAMは、「ちょうど20歳になってすぐ『THE LAST PIECE』の初めての合宿がありました。1年後こうやって最高の仲間に恵まれてステージに立てていることが本当に幸せです。STARS（STARGLOWファンの総称）の皆さんと一緒にこの日を迎えられたことも本当に幸せです。この1年も皆さんのためにSTARGLOWメンバー全員でギアを上げていきますので、これからもよろしくお願いします！」と決意を新たにし、オーディエンスも熱い声援で応えた。

記念すべき夜を締めくくったのは、オリコン週間デジタルシングル1位（4/13付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4/8公開）を記録し、現在の彼らの勢いを象徴する2ndシングル「USOTSUKI」のパフォーマンスでアニバーサリーイベントに華を添え、ステージを後にした。

現在STARGLOWはこの2ndシングルを携え、自身初となるファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞を開催中。こちらは先日、横浜・神戸でのアリーナ追加公演が発表されたばかりとなっている。

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 【神奈川】横浜アリーナ

2026年8月1日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月2日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 ▼お問い合わせ

クリエイティブマン

03-3499-6669(月水金 12:00〜16:00 / 祝日 休業) 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年8月8日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月9日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 ▼お問い合わせ

YUMEBANCHI（大阪）

06-6341-3525 平日12:00〜17:00 (土日祝休) ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 チケット料金

アップグレードチケット：後日詳細発表

全席指定：9,900円(税込)

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場