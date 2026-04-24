うっわ、美味しそ！！【シャトレーゼ】ティータイムが華やぐ♡「スイーツ」

【シャトレーゼ】の「スイーツ」を、ティータイムのお供や食後のデザートに選んでみませんか？ テーブルが華やぎ、気分を上げてくれそうなビジュアルのスイーツが多数揃っているんです。季節限定の商品なら、なおさら今、食べておかないと損した気分になるかも。今回は、自分へのご褒美にもぴったりなカップ入りのスイーツをはじめ、一度は食べたくなるようなシャトレーゼのスイーツをご紹介します。

果肉をトッピングした贅沢カップスイーツ

ビタミンカラーの鮮やかさが映える、おしゃれな「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」は自分へのご褒美にもぴったり。トッピングにパインとオレンジの果肉を乗せた、プチ贅沢仕立てです。中間の層には「ナタデココ」や「オレンジリキュールゼリー」等を忍ばせていて、独特の食感も楽しめそう。しっかり冷やしておけば、ひんやりとした味わいにリフレッシュできるはず。

季節限定のフルーツを使ったロールケーキ

ココアスポンジのこっくりとした深いブラウンと、ハーフカットされた苺の赤、コロンとしたフォルムが映える「大きな苺のふんわりロールショコラ」。大きな苺を添えた、可愛らしさも目をひきます。輪切りのロールケーキが個包装で入っているため、自分だけで楽しむティータイムのみならず、手土産にもぴったりかも。季節限定品なので、気になる人はお早めに。

チョコ × キャラメル × コーヒーのリッチな味わい

チョコレートのスイーツが無性に食べたくなった日に、「Dessertパルフェ ショコラ・キャラメル」はいかがですか。トッピングから贅沢感がたっぷり演出され、華やかでおしゃれな見た目がたまりません。チョコクリーム、キャラメルクリーム、コーヒーゼリーなどが重ねてあり、リッチで複雑な味わいが期待できそう。@emiko.na37さんによると、「想像の2.8倍くらい美味しくて衝撃」「ほろ苦のコーヒーとキャラメルの風味、ホイップの滑らかさ、ゼリーの弾力具合も言うことなし」とのこと。

春らしい季節感に浸れるラスク

淡いピンクが華やかな「ティータイムブレッド 春のさくらラスク」。季節限定のさくら味のラスクは、手軽に食べられて、小腹が空いた時にうってつけかも。@mame48goさん曰く、「甘さも控えめで、桜チョコのアクセントが絶妙」なのだそう。ピンクを基調に、大人っぽいタッチで桜が描かれたパッケージもおしゃれです。1袋2枚入りで、\108（税込）という手頃さも嬉しいポイントかも。

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※こちらの記事では@mame48go様、@emiko.na37様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino