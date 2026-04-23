【セブン】4月23日に「しゃりもに」「コアラのマーチ」などの無料券を追加！おでかけのお供に嬉しいお菓子のストックにも。

セブン-イレブン各店では、2026年4月23日から29日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。

4月21日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ローソン

・ファミリーマート

・ミニストップ

「1日分の野菜」の無料券も

1つめの対象商品は、ロッテ「カジッテ」の「グレープ＆マスカット」「ストロベリー＆ピーチ」です。

どちらか1個を購入すると、「しゃりもにグミ」の「エナジードリンク味」「ヨーグルト」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ロッテ「紗々」と「紗々 芳醇抹茶」。

どちらか1個を購入すると、「コアラのマーチ」の「チョコレート」「いちご」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、伊藤園「1日分の野菜 ヒアルロン酸」（200ml）。

1本購入すると、「1日分の野菜 ヒアルロン酸」「1日分の野菜」「機能性栄養強化型 1日分の野菜」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月30日から5月13日まで。

アプリ会員限定のお得なキャンペーンも

【サワー30円引き】

4月23日から5月6日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のお酒を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●飲みごたえ＜超無糖＞ レモンサワー（350ml／500ml）

●飲みごたえ＜超無糖＞ グレフルサワー（350ml／500ml）

●濃いめのレモンサワー（350ml／500ml）

●濃いめのグレフルサワー（350ml／500ml）

クーポン利用期間は4月23日から5月20日まで。

【ヘパリーゼ50円引き】

4月23日から5月13日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のヘパリーゼを購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ゼリア ヘパリーゼW（100ml）

●ゼリア ヘパリーゼ 胃腸ドリンク（50mL）

クーポン利用期間は4月23日から5月20日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ