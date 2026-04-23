■これまでのあらすじ

夫と同じ会社に派遣されたのは「偶然だった」と説明する彼女。「もう何の関係もないから許して」と訴える彼女の言葉と涙を、妻は冷めた目で見つめる。どこまでも悲劇のヒロイン気取りの彼女に妻は「証拠がないから信じる」と伝えるが、この会話はすべて録音済みだった。



私と夫の最近の会話は淡々としたものでした。そんな雰囲気をどうにかしようと思ったのか、夫は突然、「不安だろうから」とGPSを買ってきたのです。

自分の居場所がわかるように、と。そこまでしなくてもいいと伝えると、「俺のこと愛してないのか？」「ふつう嫉妬するだろう？」と言い出して…。いったい何を言っているんでしょう。こちらが何も知らないと思っているの？ 私が冷たいのはあなたにとっていっそ都合が良いはずなのに…。「俺を見捨てる気なのか？」「もっと必死に求めてくれ」とバカみたいに訴える夫。…妻も彼女も、どちらかも愛情が欲しいなんて、なんて強欲な人なんでしょう。最初に家族を見捨てたのは…あなただよね？今さら、自分たちが被害者みたいなことばかり言わないでほしい。本当に気持ちの悪い人たち…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)