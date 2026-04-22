Tiny Wonder、“うるツヤ蜜ティント”「ハニーグレーズリップティント」発売
Tiny Wonder（タイニーワンダー）が2026年4月18日（土）、「ハニーグレーズリップティント」を全国のロフト・ロフトネットストア・PLAZA・@cosme TOKYO／OSAKA／NAGOYAにて先行発売した。
■ガラスのようなツヤと軽やかな発色を両立
透明感あふれるツヤと、軽やかでベタつきにくい使用感を兼ね備えたリップティント。重ね塗りしても色がくすみにくく、クリアな発色をキープしながら唇を明るい印象へ導く。
濃密なツヤが縦ジワをなめらかに整え、みずみずしく輝く仕上がりを演出。肌トーンを問わずなじみやすく、自然な血色感をプラスしてくれる。
韓国で好評を得た定番カラーに加え、日本限定色を含む全5色展開。季節感を取り入れたカラーバリエーションで、軽やかなツヤリップメイクを叶える。
■商品情報
GLCジャパン株式会社
ハニーグレーズリップティントHoney Glaze Lip Tint
1,540円（税込）
全5色01 ピーチドロップ02 コーラルブリーズ03 ココアグレーズ
日本限定色101 ピーチファンファーレ102 ペタルブロッサム