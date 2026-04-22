Tiny Wonder（タイニーワンダー）が2026年4月18日（土）、「ハニーグレーズリップティント」を全国のロフト・ロフトネットストア・PLAZA・@cosme TOKYO／OSAKA／NAGOYAにて先行発売した。

■ガラスのようなツヤと軽やかな発色を両立

透明感あふれるツヤと、軽やかでベタつきにくい使用感を兼ね備えたリップティント。重ね塗りしても色がくすみにくく、クリアな発色をキープしながら唇を明るい印象へ導く。

濃密なツヤが縦ジワをなめらかに整え、みずみずしく輝く仕上がりを演出。肌トーンを問わずなじみやすく、自然な血色感をプラスしてくれる。

韓国で好評を得た定番カラーに加え、日本限定色を含む全5色展開。季節感を取り入れたカラーバリエーションで、軽やかなツヤリップメイクを叶える。

■商品情報

GLCジャパン株式会社

ハニーグレーズリップティントHoney Glaze Lip Tint

1,540円（税込）

全5色01 ピーチドロップ02 コーラルブリーズ03 ココアグレーズ

日本限定色101 ピーチファンファーレ102 ペタルブロッサム