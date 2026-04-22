【無印の新作】が優秀ーー！ 春夏服は“涼しさ”で選びたい！「透かし編みトップス」

暖かくなり日中は汗ばむ日も出てきました。今洋服を買うなら、即戦力になりつつ夏にも着られるものを選びたいところです。そこで今回は【無印良品】の新作「透かし編みトップス」をご紹介。サラッと涼しげな風合いと、ラクに着られそうなゆったりめのシルエットが魅力です。

リネン混素材 × 透かし編みで春夏を涼しく過ごす

【無印良品】「リネン混透かし編みワイドセーター」\4,990（税込）

リネンをミックスした清涼感のある風合いが、春夏にぴったりなセーター。肌の露出は控えめなので、大人女性も着やすいのが嬉しいポイントです。体のラインを拾わないゆったりめのシルエットで、ラクに着られそう。タンクトップを合わせたりロンTを合わせたり、気温に合わせたさまざまな着こなしを楽しめます。

重ね着でこなれ感アップ

スタッフさんはライトベージュの透かし編みセーターに、インナーとしてスモーキーピンクのタンクトップをレイヤード。アイテムどうしの境界線が曖昧になり、レイヤード感が控えめに仕上がっています。透かし編みトップスを気楽に着たい人は、ぜひ真似してみて。着こなしがシンプルに感じたときは、アクセサリーを添えるのがおすすめです。

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※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。