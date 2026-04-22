FANTASTICS、“自分たちが信じる未来”へと踏み出す覚悟が込められた新曲「SUNFLOWER」明日リリース決定
FANTASTICSが、4月23日に新曲「SUNFLOWER」をリリースすることを発表した。
本作は、2026年5月23日から開催される＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞のテーマ曲となっている。太陽に向かって真っ直ぐに背を伸ばし、大輪の花を咲かせる「ひまわり」のように、FANTASTICSがこれまでの葛藤や迷いを脱ぎ捨て、「自分たちが信じる未来」へと力強く踏み出す覚悟が込められているとのことだ。
◾️「SUNFLOWER」
2026年4月23日（木）リリース
配信：https://FANTASTICS.lnk.to/SF_DLSTR
◾️＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞
特設サイト：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40198/
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