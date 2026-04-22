FANTASTICSが、4月23日に新曲「SUNFLOWER」をリリースすることを発表した。

本作は、2026年5月23日から開催される＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞のテーマ曲となっている。太陽に向かって真っ直ぐに背を伸ばし、大輪の花を咲かせる「ひまわり」のように、FANTASTICSがこれまでの葛藤や迷いを脱ぎ捨て、「自分たちが信じる未来」へと力強く踏み出す覚悟が込められているとのことだ。

◾️＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞

特設サイト：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40198/