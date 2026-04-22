『パペットスンスン』がHappyくじ初登場！ スンスンたちが“おしゃべり”するアイテムが目玉
総フォロワー数300万人超えの大人気キャラクター、パペットスンスンが「Happyくじ」に初登場。5月29日（金）から「セブンイレブン」「イトーヨーカドー」「ゆめタウン」で発売予定だ。
【写真】ノンノン＆ゾンゾンもしゃべる!! 「Happyくじ『パペットスンスン』」賞品一覧
■録り下ろしボイスも！
今回発売される「Happyくじ『パペットスンスン』」は、全9等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。
中でも注目アイテムは、LAST賞、SP賞、A賞、B賞にラインナップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテム。
SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、全高約30cmで、手を握ると「WA！」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりしてくれる仕様。
また、LAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻を知らせてくれる。
さらに、A賞の「おしゃべりフィギュア」ではスンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化。B賞は「Happyくじ」限定の録り下ろしボイスを使用した、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる「あいづちぬいぐるみ」が登場する。
そのほかにも、C賞「キャニスター」やE賞「ジッパーバッグ」など日常使いできるアイテムや、遊んで楽しいD賞「絵あわせカード」など、ファン必見のアイテムを豊富に用意する。
「Happyくじ『パペットスンスン』」は、5月29日（金）から「セブンイレブン」「イトーヨーカドー」「ゆめタウン」で発売予定。1回920．70円（価格は税込）。
【写真】ノンノン＆ゾンゾンもしゃべる!! 「Happyくじ『パペットスンスン』」賞品一覧
■録り下ろしボイスも！
今回発売される「Happyくじ『パペットスンスン』」は、全9等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。
中でも注目アイテムは、LAST賞、SP賞、A賞、B賞にラインナップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテム。
また、LAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻を知らせてくれる。
さらに、A賞の「おしゃべりフィギュア」ではスンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化。B賞は「Happyくじ」限定の録り下ろしボイスを使用した、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる「あいづちぬいぐるみ」が登場する。
そのほかにも、C賞「キャニスター」やE賞「ジッパーバッグ」など日常使いできるアイテムや、遊んで楽しいD賞「絵あわせカード」など、ファン必見のアイテムを豊富に用意する。
「Happyくじ『パペットスンスン』」は、5月29日（金）から「セブンイレブン」「イトーヨーカドー」「ゆめタウン」で発売予定。1回920．70円（価格は税込）。