雨の日も、春の装いもこれ一着で。KEYUCA「すごナノ撥水」シリーズに新作登場

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランド「KEYUCA（ケユカ）」（社名：河淳）は3月20日、防汚・撥水・撥油性に優れたNanoTEX®（ナノテックス）加工を施した「すごナノ撥水」シリーズの新作を発売しました。

■気温差や天候の変化に振り回されない、長く使える「賢い服」を

変わりやすい春の天気にも、装いは軽やかに楽しみたいもの。そんな季節におすすめな防汚撥水機能付きの「【すごナノ撥水】リネンライクワンピース」なら、1枚で軽やかに春の装いを楽しめます。

スッキリと開いたネックラインが抜け感をプラスし、ネックレスやスカーフなどの小物合わせも映えるデザインに仕上げました。

袖口はゴム仕様でスムーズな袖のたくし上げが可能。さらに裾のサイドスリットにより、足さばきの良さも実現しました。サイズはフリーサイズに加え、全体的にゆとりを持たせたラフな着心地の「丈長め」を展開します。

あわせて、同素材の「リネンライクブラウス」も登場。前開き仕様のため羽織としても使え、デイリー使いに最適です。

また、リラックス感が魅力のトレンドアイテム「ギャザーワイドパンツ」を合わせると大人のリラックスコーデが完成します。抜け感のあるパンツは、軽くてシワになりにくいドライポリ素材を採用。程よくワイドなシルエットにウエストはオールゴム仕様とすることで、リラックス感のある着心地です。

いずれも「すごナノ撥水」機能を備え、汚れを気にせず軽やかに春の装いを楽しめるアイテムです。

長く使える賢い服をテーマに、気温差や天候の変化が激しい春先から初夏まで、オンオフ問わず活躍するラインナップを届けます。

■商品詳細

商品名：【すごナノ撥水】リネンライクワンピース

価格：7,689円

発売日：3月20日

カラー：ベージュ、ブルーグリーン、ネイビー

サイズ：

【レギュラー丈】肩幅＝48cm、身幅＝120cm、着丈＝115cm、袖丈＝46cm、裾回り＝119cm

【丈長め】肩幅＝48cm、身幅＝120cm、着丈＝122cm、袖丈＝46cm、裾回り＝119cm

素材：

・ポリエステル99%、ポリウレタン1%

・別布部分＝ポリエステル80%、綿20%

詳細URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907462&cat=610001007

商品名：【すごナノ撥水】リネンライクブラウス

価格：6,039円

発売日：3月20日

カラー：アイボリー、ブルーグリーン、ネイビー

サイズ：フリーサイズ／肩幅＝44cm、身幅＝120cm、着丈＝69.5cm、袖丈＝50cm、裾巾＝122cm

素材：ポリエステル99%、ポリウレタン1%

※別布部分＝ポリエステル80%、綿20%

詳細URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907468&cat=610001002

商品名：【すごナノ撥水】ギャザーワイドパンツ

価格：5,489円

発売日：3月20日

カラー：グレー、ブラック、ベージュ

サイズ：

【S-Mサイズ】ウエスト＝最小66cm〜最大94cm、ヒップ＝110cm、渡り＝35cm、股上＝31.5cm、股下＝64cm、裾巾＝27cm

【M-Lサイズ】ウエスト＝最小69cm〜最大97cm、ヒップ＝113cm、渡り＝36.4cm、股上＝32cm、股下＝66cm、裾巾＝28cm

素材：ポリエステル100%

詳細URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907485&cat=610001006

◇KEYUCAのアパレル人気NO.1【すごナノ撥水】とは

防汚性・撥水性・撥油性に優れたNanoTEX®加工（ナノテックス）を施したKEYUCAの人気シリーズ。液体を玉のように弾き、汚れにも強いのが特徴です。また、通気性を損なわず、洗濯後の耐久性が高いところも魅力。普段使いにはもちろん、汚れにくいのでレジャーや雨の日にもぴったりです。

（エボル）