■これまでのあらすじ

「私はずっと怒ってた」と気持ちを吐き出した絵美。「大学も辞めたくなかった。仕事もしたかった」という言葉を聞いた智也は、家族のために結婚を強いられて苦しんできた姉に改めて謝罪し、もうひとりにはしないと誓うのだった。一方、義兄は…？



職場では誰からも慕われる、穏やかで有能な上司-人生は常に計画通りに進んできた。部長昇進、結婚、子ども、そして将来の役員ポスト――すべては自分の描いた通りの軌道に乗っているはずだった。

しかしある日、妻・絵美が突然家を出て行く。理解できない。俺は妻が出て行くなんていうシナリオは書いていない。絵美の行動は常に把握していて、家族が“正しく”生活できるように不自由はさせてなかったはず。いくら記録を見返しても、原因は見つからない。どこで狂ったんだ？20年前-遊んでた女性に別れを告げ身辺整理をして俺に見合う女を探した。そして会社のパーティで俺の目を惹きつけた女性を見つけたあの日から…。イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)