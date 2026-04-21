「俺は間違ってない」夫の思考が怖すぎる…妻を“管理”していた男の記録【姉が帰らない理由 第10話】
■これまでのあらすじ
「私はずっと怒ってた」と気持ちを吐き出した絵美。「大学も辞めたくなかった。仕事もしたかった」という言葉を聞いた智也は、家族のために結婚を強いられて苦しんできた姉に改めて謝罪し、もうひとりにはしないと誓うのだった。一方、義兄は…？
「私はずっと怒ってた」と気持ちを吐き出した絵美。「大学も辞めたくなかった。仕事もしたかった」という言葉を聞いた智也は、家族のために結婚を強いられて苦しんできた姉に改めて謝罪し、もうひとりにはしないと誓うのだった。一方、義兄は…？
職場では誰からも慕われる、穏やかで有能な上司-人生は常に計画通りに進んできた。
部長昇進、結婚、子ども、そして将来の役員ポスト――すべては自分の描いた通りの軌道に乗っているはずだった。
理解できない。
俺は妻が出て行くなんていうシナリオは書いていない。
絵美の行動は常に把握していて、家族が“正しく”生活できるように不自由はさせてなかったはず。いくら記録を見返しても、原因は見つからない。
どこで狂ったんだ？
20年前-遊んでた女性に別れを告げ身辺整理をして俺に見合う女を探した。そして会社のパーティで俺の目を惹きつけた女性を見つけたあの日から…。
イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)