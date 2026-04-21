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動画クリエイターのごぼう先生氏が自身のYouTubeチャンネルで「GWに気をつけたい介護施設への差し入れ」を公開した。動画では、介護現場の情報を基に、介護士が思わず「トドメ刺せってか」と本音を漏らしたくなるような、配慮に欠ける差し入れについてコント形式で問題提起している。



ゴールデンウィークの期間は介護施設に多くの家族が来訪するが、入居者の衰えを知らずに差し入れを持ち込むケースも少なくない。動画では、介護士目線から見た「ありがた迷惑」や「危険」な品物の数々をテンポよく紹介した。



例えば、残存歯がゼロにもかかわらず持参されたかりんとうには「飴として行けってこと？」と困惑。糖尿病の親へのプリンには「昭和からタイムスリップされてきました？ 今令和ですよ」とツッコミを入れる。また、ツルツル滑って介助がしにくい「シルクのパジャマ」や、食べた後に口渇の波が来る「おしゃぶり昆布」など、現場の負担や入居者の体調を無視した品物に対して、次々と鋭い指摘を浴びせた。



さらに、「心臓に悪い差し入れ」として、口の周りやベッドが茶色く汚れるチョコレート菓子やみたらし団子を挙げ、「マジで心臓に悪いからな」と苦言を呈する。加えて、誤嚥の危険性が高い粒あん入り最中や、薬との副作用の恐れがあるグレープフルーツなど、「トドメの可能性がある差し入れ」の危険性も列挙した。



動画を通じてごぼう先生氏は、良かれと思っての差し入れが結果的に入居者を危険にさらし、介護現場の業務負担を増大させている実態を浮き彫りにした。お餅の危険性については「雷の25倍以上、国民のトドメを刺している」と強く警告しており、家族の気遣いが今の状態に適しているか、改めて見直しを促す動画となっている。