静岡抹茶に恋しちゃう♡熱海プリンのむっちゃ抹茶フェアを完全レポート!

抹茶好きさん、事件です♡あの熱海プリンで新茶の季節に合わせて｢むっちゃ抹茶フェア｣を開催中。静岡で初めて抹茶を製造した1907年創業の老舗･丸七製茶との5年目のコラボとなる今年は、メニューを抹茶に一本化。一番摘みの朝比奈抹茶をぜいたくに使ったラインアップが勢ぞろいします。プリンを超えた3層仕立てのリッチな抹茶プリンや限定メニューなど、今だけの“静岡抹茶スイーツ”を存分に楽しめる注目イベントです!

ときめきが止まらない!2日間限定むっちゃ抹茶の世界へ



2026年の抹茶フェア｢むっちゃ抹茶フェア｣はSNSで見ない日はない“みんなでお風呂”がテーマでお馴染み、熱海プリンカフェ2ndで開催された4月11日(土)･12日(日)の2日間限定イベント｢むっちゃ抹茶DAY｣を皮切りにスタート。

熱海プリンファンの筆者のりぴよももちろん駆けつけました。



お目当ては、｢むっちゃ抹茶DAY｣限定メニューとフェア限定メニューたち。抹茶あんみつプリン･抹茶わらび餅ソフトに、むっちゃ抹茶プラッペ、さらにむっちゃ抹茶プリンまで勢ぞろいさせました。

見た瞬間から抹茶の豊かな風味が伝わる、むっちゃ抹茶なラインアップです。

フェア期間中、全店舗で楽しめるむっちゃ抹茶プリンはとろける口どけと濃厚な味わいが魅力。丸七製茶の一番摘み朝比奈抹茶を使用し、抹茶のガナッシュ・抹茶プリン･抹茶のシャンティーを重ねた“プリンを超えた”濃くとろける“むっちゃ抹茶”なリッチデザート♡

さらに一緒に写っている抹茶プリンシールは、むっちゃ抹茶DAYに抹茶カラー(緑)を身につけて来店するとプレゼントされたもの。うれしい遊び心に思わず笑顔になってしまいます。

のりぴよはむっちゃ抹茶プリンに｢むっちゃ抹茶DAY｣限定のむっちゃ抹茶ソースをかけて、さらに深みのあるリッチな味わいの4層仕立てにして楽しみました。この特製ソースがとにかくすごかった。

抹茶のうまみがぎゅっと詰まった濃厚さで＋すると一気に“むっちゃ抹茶感”が加速!｢むっちゃ抹茶DAY｣2日間限定販売だったのが悔やまれます。

むっちゃ抹茶DAY限定メニュー:抹茶あんみつプリン･抹茶わらび餅ソフト･むっちゃ抹茶ソース

むっちゃ抹茶フェア 熱海プリンカフェ2nd限定メニュー:むっちゃ抹茶プラッペ

むっちゃ抹茶フェア 全店舗展開メニュー:むっちゃ抹茶プリン



むっちゃ抹茶プラッペと抹茶あんみつプリンを手に、幸せ全開の筆者のりぴよ。ひんやり感と濃厚な抹茶のコクに包まれて最後までときめきが止まらないひとときでした。

むっちゃ抹茶フェアはまだ始まったばかり。｢むっちゃ抹茶DAY｣だけでもこの満足度なのにここからさらに新メニューが続々登場予定だなんて…期待せずにはいられません。抹茶好きならこれは見逃し厳禁です。

そして次に向かったのは｢ドライブイン熱海プリン食堂｣。ここでしか味わえない“むっちゃ抹茶メニュー”も登場しているとのことで、さっそくチェックしていきます。

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むっちゃ抹茶はまだ続く!食堂で深まる抹茶体験



次に訪れたのは、ドライブインプリン食堂。ここでも“むっちゃ抹茶”なメニューが勢ぞろいしています。スイーツからドリンクまで、抹茶好きの心をくすぐるラインアップにどれから楽しむか迷ってしまうほど。



むっちゃ抹茶皿プリンは、なめらかな抹茶プリンの上に抹茶のモンブランクリームを重ねたぜいたくな一皿。ひとくちごとに広がる濃厚な抹茶の風味に、思わずうっとりしてしまいます。

黒豆のアクセントも楽しく、モンブランクリームの下にはミルキーな生クリームが隠れています。筆者のりぴよはこの食堂のミルキーな生クリームの大ファン。

抹茶の濃さの中にやさしいコクが重なり、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力です。



むっちゃ抹茶プリンパンケーキは、見た目からインパクト大。ふわしゅわ食感で抹茶が香るパンケーキに濃厚な抹茶のエスプーマソースを重ねた一皿です。

さらに、抹茶プリンや抹茶モンブランクリーム･あんこ･バターまで重なりまさにごちそうです♡

ついにパンケーキの生地まで抹茶仕立てに!ふわっとほどけるやわらかな生地は、中までしっかり抹茶の香りが広がり軽やかな口どけと濃厚な味わいのバランスが絶妙。

抹茶のおいしさをとびきり詰め込んだ、今だけの“むっちゃ抹茶”な一品に仕上がっています。抹茶好きさんは思わず卒倒しそうな完成度の高さに脱帽です。



むっちゃ抹茶ラテは、エスプーマのコクとミルクのまろやかさが重なる2層仕立て。混ぜるほどに抹茶の深みが引き立ち、ほっとするおいしさが広がります。少しずつかき混ぜながら味わいが濃厚に変化していく過程も楽しみのひとつ。

むっちゃ抹茶皿プリンや、むっちゃ抹茶プリンパンケーキと合わせて抹茶づくしで堪能するのが“上級者”の楽しみ方!



テイクアウトのむっちゃ抹茶ラテには、たっぷりの生クリームが加わりよりリッチな味わいに。持ち歩きながら楽しめるのもうれしく、散策のおともにはもちろんロードサイド店舗ならではのドライブのお供にもぴったりです。



気候が良くなってきたこの時期は、海風を感じながら開放感のあるテラス席でいただく時間も格別。

心地よい空気の中で味わう“むっちゃ抹茶”は、より特別なひとときにしてくれます。そして、小型わんこちゃん連れもこちらのテラス席利用OKです。

黄色いのれんが目印の入口はどこか懐かしさを感じる雰囲気。入る前からわくわく感が高まります。南熱海エリアにあり、熱海エリアからは少し足をのばす形になりますがそれでも訪れる価値あり。

アットホームな食堂で、ゆったりと“むっちゃ抹茶”を満喫してみてください。

そしてラストは、ビッグなむっちゃ抹茶ドリンクが待っている熱海プリン来宮駅店へ。まだまだ続く“むっちゃ抹茶”の世界を最後まで楽しみます。

最後はさっぱり!むっちゃ抹茶の新しい出会い



最後に訪れたのは、熱海プリン来宮駅店。駅舎がそのまま熱海プリンの店舗のようなつくりになっており、駅と連結された“ほぼ駅”な立地も魅力です。

移動の合間にも立ち寄りやすく、ふらっと楽しめるのがうれしいポイントです。

むっちゃ抹茶シトラスソーダは、日向夏ジュレの爽やかな酸味と抹茶のやさしい香りが重なる一杯。

これまでの濃厚な“むっちゃ抹茶”とはまた違う、すっきりとした後味が新鮮です。駅の掲示板風デザインと一緒に撮れば、旅気分もさらにアップ!



ごくごく飲める軽やかさで、最後まで心地よい余韻に包まれます。抹茶の新しい楽しみ方に出会えて、思わず笑顔に。

今回巡った｢むっちゃ抹茶フェア｣は、濃厚な抹茶スイーツから爽やかなドリンクまで、さまざまな表情の抹茶を楽しめる充実の内容。店舗ごとに異なる魅力があり、何度でも足を運びたくなるフェアです。

さらに、5月1日(金)からは全店でスタンプラリーも開催。対象商品を楽しみながら3店舗を巡ると抹茶プリンのストラップ、6店舗コンプリートでオリジナルマグカップとお菓子のセットがもらえるうれしい企画も登場します。

景品がなくなり次第終了予定なので、お早めにご参加を!

【今回、巡った熱海プリン店舗】

･熱海プリンカフェ2nd:静岡県熱海市銀座町10-22

･ドライブイン 熱海プリン食堂:静岡県熱海市上多賀10-1

･熱海プリン来宮駅店:静岡県熱海市福道町7番18号 来宮駅構内

他、熱海プリン(1号店)、渚の熱海プリン、熱海プリンファクトリー、熱海エリアに6店舗展開。

【むっちゃ抹茶スタンプラリー】

開催期間:2026年5月1日(金)～ 景品がなくなり次第終了

開催店舗:熱海プリン全店

参加対象商品:むっちゃ抹茶プリン(全店舗)

むっちゃ抹茶プラッペ(熱海プリンカフェ2nd)

むっちゃ抹茶シトラスソーダ(熱海プリン来宮駅店)

むっちゃ抹茶プリンパンケーキ(ドライブイン 熱海プリン食堂)

むっちゃ抹茶皿プリン(ドライブイン 熱海プリン食堂)

むっちゃ抹茶ラテ(ドライブイン 熱海プリン食堂)

景品:3店舗達成で抹茶プリンストラップ

6店舗達成でオリジナルマグカップとお菓子のセット

※景品交換は、ドライブイン 熱海プリン食堂と熱海プリンファクトリーの2店舗